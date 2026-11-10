I Carabinieri della Stazione di Maddaloni hanno eseguito nel pomeriggio di oggi un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare nei confronti di un uomo di 32 anni, residente nel comune casertano. Il provvedimento, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha disposto la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della detenzione in carcere, a causa delle ripetute violazioni delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.
L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, deve scontare una pena complessiva di 4 anni e 4 mesi di reclusione per reati legati alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Le reiterate inosservanze delle disposizioni connesse alla misura restrittiva hanno portato all’adozione del provvedimento di aggravamento.
Dopo aver completato le formalità di rito, il 32enne è stato accompagnato dai militari presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove è stato associato a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.
Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “6° COMUNICATO STAMPA DEL 10.11.2026” ricevuto tramite email da “provcestampa@carabinieri.it” in data 10/11/2026.