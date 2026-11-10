Nella tarda mattinata di oggi, a San Nicola la Strada, un uomo si è barricato nella propria abitazione in via Leonardo da Vinci, manifestando l’intenzione di togliersi la vita. L’allerta è scattata a seguito di una segnalazione che ha mobilitato un ampio dispositivo di soccorso e sicurezza.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di San Nicola la Strada, supportati dai militari della Sezione Operativa e della Sezione Radiomobile, dai Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, dal personale sanitario del 118 e dai negoziatori del Comando provinciale dell’Arma, in forza al Reparto Operativo.

La situazione si è rivelata particolarmente delicata: inizialmente, l’uomo si è mostrato disponibile al dialogo, interloquendo con i militari e successivamente con gli specialisti della negoziazione. Questi ultimi hanno avviato un’attività di interlocuzione per rassicurarlo e convincerlo a desistere dai propri propositi, cercando di evitare qualsiasi gesto che potesse mettere a rischio la sua incolumità.

Con il progressivo irrigidimento della posizione dell’uomo, è stato necessario predisporre un intervento risolutivo. I Carabinieri, in sinergia con i Vigili del Fuoco e avvalendosi dell’autoscala, sono riusciti ad accedere all’abitazione e a raggiungere l’uomo, mettendolo in sicurezza.

Una volta scongiurato il pericolo immediato, il personale sanitario del 118 ha preso in carico l’individuo per le necessarie cure e accertamenti. Secondo le prime ricostruzioni, il gesto sarebbe stato determinato da una situazione di forte conflittualità con l’ex coniuge, legata a questioni di affidamento della figlia minorenne.

L’episodio sottolinea l’importanza della tempestività e del coordinamento tra le diverse componenti impegnate negli interventi di emergenza. L’azione dei Carabinieri, unita al lavoro congiunto dei militari e dei negoziatori, ha permesso di gestire una situazione estremamente delicata, scongiurando conseguenze drammatiche e garantendo la salvaguardia della vita umana. Dell’accaduto è stata informata l’Autorità Giudiziaria.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “7° COMUNICATO STAMPA DEL 10.11.2026” ricevuto tramite email da “provcestampa@carabinieri.it” in data 10/11/2026.