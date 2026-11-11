Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha preso posizione sulla controversia riguardante il manuale di storia “Trame del tempo 3”, edito da Laterza, dopo le dichiarazioni del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha chiesto il ritiro dell’opera a causa di alcuni passaggi critici nei confronti del governo Meloni. Questa situazione solleva interrogativi fondamentali circa il confine tra interpretazione storica, giudizio politico e responsabilità educativa nella formazione delle nuove generazioni.

Il Coordinamento sottolinea l’importanza di un esame scientifico rigoroso delle espressioni utilizzate nel manuale, soprattutto quando si attribuiscono caratteristiche politiche gravi a un governo in carica. “Un testo scolastico non è un editoriale, né uno spazio nel quale formulare giudizi politici prescindendo dall’obbligo di documentarli”, affermano i rappresentanti del CNDDU. La preoccupazione è che una ricostruzione storica presentata in modo categorico possa essere percepita dagli studenti come una conclusione definitiva, limitando la loro capacità critica.

Tuttavia, il Coordinamento avverte che rispondere a un eccesso di impostazione ideologica con un intervento politico che auspichi il ritiro dell’opera sarebbe altrettanto problematico. Le dichiarazioni del ministro Valditara devono essere considerate nel contesto della sua funzione istituzionale. La contestazione di un manuale è legittima, ma richiede un approccio che non influisca sulle scelte degli istituti scolastici.

Il CNDDU evidenzia che la contrapposizione tra il ministro e la casa editrice rischia di distogliere l’attenzione dalla responsabilità principale verso gli studenti. La scuola non deve imporre una lettura del presente, ma fornire gli strumenti necessari per comprendere la complessità della storia. L’indottrinamento non è legato a una specifica appartenenza politica, ma si manifesta ogni volta che un’interpretazione è proposta come indiscutibile.

Inoltre, la storia del tempo presente presenta sfide metodologiche uniche, poiché gli eventi non hanno ancora rivelato tutte le loro conseguenze. Gli autori dei manuali devono garantire un alto livello di accuratezza e non rinunciare a trattare temi controversi. La questione non è criticare il governo Meloni o qualsiasi altro esecutivo, ma chiarire le basi documentali dei giudizi espressi.

Il Coordinamento chiede quindi che gli autori e l’editore affrontino le contestazioni in modo trasparente, esplicitando i criteri storiografici adottati e valutando eventuali interventi correttivi. Allo stesso tempo, il Ministero dovrebbe evitare pressioni che possano influenzare le adozioni scolastiche. La valutazione dei manuali deve basarsi sulla competenza disciplinare e sul confronto critico, piuttosto che sull’approvazione politica.

Questa vicenda mette in luce una fragilità del dibattito pubblico sulla scuola, dove l’istruzione è vista come un terreno per affermare interpretazioni della realtà. Non è accettabile che gli studenti trovino nei manuali giudizi politici già confezionati, né che la possibilità di esprimere valutazioni critiche dipenda dalla sensibilità del governo in carica. Il CNDDU invita editori, autori e istituzioni a riconoscere le proprie responsabilità, sottolineando che la credibilità dell’insegnamento storico dipende dalla qualità delle argomentazioni e dall’indipendenza del giudizio. La questione centrale non è chi debba prevalere nella controversia tra Valditara e Laterza, ma come garantire che la formazione storica degli studenti non diventi oggetto di contesa per il controllo delle interpretazioni ammesse.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “comunicato stampa Manuale di storia Laterza, tra giudizio politico e rigore scientifico: la scuola non diventi terreno di scontro ideologico” ricevuto tramite email da “coordinamento diritti umani” in data 11/11/2026.