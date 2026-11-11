Il Comune di Amalfi ha inaugurato AMi – Amalfi Ambiente informa, una nuova pagina Facebook dedicata alla comunicazione riguardante l’ambiente, la gestione dei rifiuti e il verde pubblico. L’iniziativa, voluta dal Sindaco Daniele Milano, ha come obiettivo quello di informare i cittadini sulle attività quotidiane che riguardano l’igiene urbana, promuovendo al contempo comportamenti più responsabili nei confronti dell’ambiente.

AMi si propone di rendere visibili i servizi di spazzamento e lavaggio delle strade, la raccolta differenziata, le potature e la manutenzione delle aree verdi, attività spesso poco comunicate. Attraverso aggiornamenti e fotografie, la pagina intende valorizzare il lavoro degli operatori e dei tecnici del settore, garantendo trasparenza e tempestività nelle informazioni.

In un territorio come Amalfi, dove le variazioni nei servizi di raccolta rifiuti possono avere un impatto significativo sulla comunità, AMi si rivela uno strumento utile. Sulla pagina verranno pubblicati calendari della raccolta, avvisi urgenti e promemoria per residenti e attività commerciali.

Antonio Esposito, consigliere comunale con delega all’Ambiente, ha dichiarato: «Accanto alle informazioni, la pagina proporrà suggerimenti e buone pratiche per la tutela dell’ambiente e del territorio di Amalfi, con testi brevi e grafiche chiare, pensati per essere comprensibili a tutti». La scelta di Facebook come piattaforma mira a raggiungere un pubblico ampio, comprese le fasce meno abituate agli strumenti digitali, spesso più interessate ai servizi quotidiani.

AMi non ha finalità politiche e sarà gestita dal Settore “Ambiente, SUAP e Innovazione”. I commenti ai post sono disabilitati per mantenere la pagina focalizzata sulle comunicazioni di servizio. Per ulteriori richieste e segnalazioni, i cittadini possono contattare l’Ecosportello o utilizzare l’app Junker, disponibile per il download.

La pagina è già attiva e raggiungibile al link: https://www.facebook.com/ambienteinforma.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “CS | Nasce AMi – Amalfi Ambiente informa, la nuova pagina del Comune dedicata ad ambiente, rifiuti e verde pubblico” ricevuto tramite email da “Comune di Amalfi – Ufficio Stampa” in data 11/11/2026.