Il 16 novembre 2026 si terrà un incontro presso la Camera di Commercio di Salerno, dedicato alla presentazione del Rapporto sulla Sussidiarietà 2025/2026. L’evento, intitolato “Sussidiarietà e… Salute”, avrà inizio alle ore 16.00 e affronterà il tema della costruzione di una sanità più vicina alla persona, integrando responsabilità pubbliche, professioni e società civile.

L’incontro è organizzato da European Workshop Sorrento (EWS) e dalla Camera di Commercio di Salerno, con il patrocinio di Unioncamere, UCID – Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti e dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno. Durante l’evento, si discuterà dell’importanza della sussidiarietà come strumento per affrontare le fragilità e le disuguaglianze nel sistema sanitario.

Luigi Gentile, Presidente della Commissione Nazionale Sanità UCID, ha sottolineato che “la centralità della persona e la tutela della sua dignità” sono fondamentali per un approccio umanistico alla salute. Gentile ha aggiunto che l’incontro rappresenta un’opportunità per trasformare le criticità del sistema sanitario in opportunità, ponendo al centro le persone e il bene comune.

Andrea Prete, Presidente di Unioncamere e della Camera di Commercio di Salerno, aprirà i lavori, mentre Giorgio Vittadini, Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, presenterà i contenuti del Rapporto. Prete ha evidenziato l’importanza della tradizione della Scuola Medica Salernitana, affermando che garantire standard di cura elevati e accessibilità per tutti i cittadini è una sfida cruciale per la coesione del Paese.

Interverranno anche Mons. Andrea Bellandi, Nino Apreda, Guido Carpani e Nicola Cantone, concluderà Vincenzo De Luca, Sindaco di Salerno. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Claudia Conte. Nino Apreda ha ribadito che “la salute parte dalla persona e dai suoi bisogni”, sottolineando l’importanza di costruire risposte concrete e vicine ai territori.

L’appuntamento è fissato per lunedì 16 novembre 2026, alle ore 16.00, presso la Camera di Commercio di Salerno, in via Roma 29.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato stampa – Sussidiarietà e Salute: a Salerno il confronto sul futuro della sanità – Lunedì 16 novembre 2026, ore 16.00 – Camera di Commercio di Salerno” ricevuto tramite email da “Gerardo Milito” in data 11/11/2026.