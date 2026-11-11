Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha espresso profonda preoccupazione per l’ondata di minacce di attentati che ha colpito centinaia di scuole italiane, causando evacuazioni e sospensioni delle lezioni. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha confermato che circa trecento istituti sono stati destinatari di comunicazioni intimidatorie contenenti minacce di morte e riferimenti a presunti ordigni esplosivi.

Le segnalazioni hanno interessato diverse città, tra cui Roma, Milano, Napoli e Genova, ma anche molte località in Calabria come Cosenza e Catanzaro. Il Coordinamento sottolinea la gravità della situazione, evidenziando che pochi messaggi elettronici possono provocare l’interruzione delle attività scolastiche e l’impegno di risorse pubbliche. La presenza di minori rende necessarie misure precauzionali, ma queste possono essere sfruttate per generare disordine.

Il CNDDU ha messo in guardia contro attribuzioni premature a organizzazioni terroristiche e ha chiesto un’indagine approfondita per comprendere l’origine delle minacce. È fondamentale che le comunicazioni anonime non portino a risposte frammentate da parte delle autorità. La gestione dell’emergenza deve essere coordinata a livello nazionale, non lasciata all’interpretazione dei singoli istituti.

Il Coordinamento ha proposto l’implementazione di un sistema operativo nazionale per la valutazione degli allarmi digitali, collegato alle autorità di pubblica sicurezza e alla cybersicurezza. Questo strumento dovrebbe consentire la tempestiva individuazione di messaggi intimidatori e la condivisione immediata delle informazioni tra le autorità competenti.

Il CNDDU ha rivolto un appello diretto al ministro Valditara e al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, chiedendo una ricognizione nazionale delle criticità emerse e un rapporto sulle procedure adottate entro trenta giorni. La ripetizione di episodi simili potrebbe portare a una sottovalutazione delle minacce e a una normalizzazione di uno stato di emergenza.

Infine, il Coordinamento ha dichiarato inaccettabile che le lezioni possano essere interrotte a causa di comunicazioni anonime e ha chiesto un tavolo operativo straordinario per affrontare la questione. La sicurezza delle scuole deve essere garantita non solo con dichiarazioni rassicuranti, ma con misure concrete che impediscano il ripetersi di tali episodi.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “comunicato stampa Allarme bomba nelle scuole italiane, dalla Calabria al Nord: gravità delle intimidazioni e richiesta di interventi immediati al ministro Valditara” ricevuto tramite email da “coordinamento diritti umani” in data 11/11/2026.