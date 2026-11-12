Giovedì 19 novembre 2026, Salerno ospiterà un evento culturale dedicato al Bicentenario della nascita di Carlo Collodi, autore del celebre Pinocchio. L’appuntamento, intitolato “Nel Ventre della Balena con Pinocchio”, si svolgerà presso la Sala Torre di Palazzo Sant’Agostino dalle ore 16:00 alle 19:00. L’iniziativa, ideata e curata da Anna De Rosa, si propone di rivedere il capolavoro collodiano attraverso un percorso multidisciplinare che include arte visiva, reading e performance.

L’evento mira a sfatare il mito che Collodi e Pinocchio siano la stessa cosa, sottolineando come il racconto, pubblicato nel 1881, rappresenti una profonda metafora della condizione umana, della ricerca della libertà e dei compromessi con la realtà. Il tema centrale dell’incontro si concentra sulla domanda: “che cosa significa oggi ‘finire nel ventre della balena’?”. Questo simbolo di buio e crisi diventa il luogo di trasformazione e rinascita interiore.

Il programma della giornata prevede i saluti istituzionali di Giovanni De Simone, Consigliere Provinciale, e interventi speciali di personalità del mondo della cultura e dell’arte, tra cui Beppe Carrella, Angelo Coscia e Antonio Monizzi. Inoltre, la Sala Torre ospiterà la mostra collettiva “Artiste per Pinocchio”, dove diverse artiste reinterpretano i simboli dell’universo collodiano.

Il pomeriggio sarà arricchito da letture ad alta voce, performance dal vivo e momenti musicali, con la partecipazione di artisti come Christian Soriente e Gianfranco Criscuolo. L’evento si concluderà con un momento conviviale, pensato per favorire il dialogo tra il pubblico e gli artisti.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa ““Nel Ventre della Balena con Pinocchio”: a Salerno arte, letteratura e musica celebrano il Bicentenario di Carlo Collodi Giovedì 19 novembre 2026, presso la Sala Torre di Palazzo Sant’Agostino” ricevuto tramite email da “Anna de rosa” in data 12/11/2026.