Cuzzupi propone un Fondo Nazionale Unico per la Scuola

Durante la cerimonia di premiazione degli Italian Manager Awards 2026, Ornella Cuzzupi, Segretario Nazionale UGL Scuola, ha presentato una proposta innovativa per il futuro dell’istruzione in Italia: l’istituzione di un Fondo Nazionale Unico per la Scuola e il suo Futuro. Questo strumento mira a garantire maggiore equità tra le scuole, specialmente quelle che attualmente faticano ad accedere ai fondi esistenti.

Cuzzupi, premiata per la sua leadership e il suo impegno nel settore educativo, ha sottolineato l’importanza di fornire nuove risorse alle istituzioni scolastiche e di coordinare in modo efficace gli investimenti già previsti per l’istruzione. “L’obiettivo – ha dichiarato – è mettere a disposizione delle scuole risorse aggiuntive e, al tempo stesso, favorire una programmazione nazionale più organica delle opportunità di finanziamento già esistenti, senza sottrarre capitali né modificare le finalità degli strumenti attuali.”

La proposta prevede l’apertura a fondi privati e una dotazione finanziaria propria, alimentata sia da risorse pubbliche che da contributi volontari. Inoltre, si prevede la creazione di un Osservatorio nazionale presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che avrà il compito di analizzare i fabbisogni e monitorare gli interventi.

Cuzzupi ha anche evidenziato la necessità di garantire formazione, innovazione didattica e inclusione, affinché anche le scuole in difficoltà possano beneficiare di opportunità adeguate. “Il Premio ricevuto non è per me un punto di arrivo, bensì uno stimolo a fare ancora meglio e a continuare lungo la strada intrapresa. La scuola ha bisogno di investimenti, ma anche di una programmazione capace di guardare alle esigenze reali,” ha affermato.

La proposta di Cuzzupi si inserisce in un contesto più ampio, volto a rafforzare il patrimonio nazionale dell’istruzione, considerato fondamentale per il futuro del Paese. La Federazione Nazionale UGL Istruzione continua a lavorare per garantire che la scuola rimanga al centro delle politiche di sviluppo, contribuendo a costruire un sistema educativo più attrezzato e inclusivo.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Cuzzupi, Occorre uno strumento che consenta un ulteriore salto di qualità per il futuro di tutte le scuole” ricevuto tramite email da “ufficiostampa” in data 12/11/2026.