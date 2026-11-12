La Salerno Guiscards ha ottenuto un pareggio in rimonta nel match di andata dei sedicesimi di finale di Coppa Campania contro il Real Bellizzi, terminato 2-2. Sotto di due reti, i foxes hanno trovato il gol del pareggio grazie alla doppietta di Mazzeo.

Il match si è svolto il 11 novembre 2026, e ha visto la Salerno Guiscards scendere in campo con una formazione rimaneggiata, con mister Guadagno che ha deciso di attuare un ampio turn over. In porta Esposito, con una difesa composta da Vaiano e Autuori centrali, e Chianese e Popolo come esterni. A centrocampo, la coppia Viviano-Contente ha supportato l’attacco, dove Mazzeo e Casola hanno affiancato Orrico, mentre Gabionetta ha ricoperto un ruolo chiave nella rimonta.

Il primo tempo è stato piuttosto avaro di emozioni, con un’unica occasione per Mancino al 20’ su corner. Tuttavia, al 45’, il Real Bellizzi ha sbloccato il punteggio con un gol di Califano dalla distanza. Nella ripresa, la Salerno Guiscards ha iniziato con maggiore determinazione, avvicinandosi al pareggio con tentativi di Mazzeo e Orrico. Ma al 54’, Santese ha raddoppiato per i padroni di casa, portando il punteggio sul 2-0.

La reazione della Salerno Guiscards non si è fatta attendere. Al 62’, Mazzeo ha accorciato le distanze con una rovesciata su assist di Gabionetta. Quest’ultimo si è dimostrato decisivo al 68’, quando ha fornito un assist perfetto per Mazzeo, che ha segnato il gol del 2-2. Nonostante un’ulteriore occasione per Mazzeo, il punteggio è rimasto invariato fino alla fine.

Il direttore sportivo della Salerno Guiscards, Domenico Esposito, ha commentato la partita, affermando: «Abbiamo sfruttato la Coppa per dare spazio a quei giocatori che, per un motivo o per un altro, in questa prima parte di stagione hanno trovato meno spazio. Il passaggio del turno deve essere, dopo questo pareggio, un nostro obiettivo. Gabionetta? L’ho visto bene e si vede che allenamento dopo allenamento sta alzando il livello suo e dell’intera squadra».

Il ritorno si giocherà il 25 novembre al Settembrino, dove la Salerno Guiscards cercherà di conquistare la qualificazione per il turno successivo.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato Stampa Polisportiva Salerno Guiscards – CALCIO” ricevuto tramite email da “Salerno Guiscards” in data 11/11/2026.