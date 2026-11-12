FenImprese Salerno ha preso parte alla quinta edizione di Roots-IN 2026, la Borsa Internazionale del Turismo delle Origini, svoltasi a Matera il 10 e 11 novembre. La delegazione, composta dal direttore Antonello Baldini e dal professore Raffaele Palumbo, ha avuto l’opportunità di incontrare operatori, istituzioni e professionisti del settore, approfondendo le potenzialità del turismo delle radici per le imprese del territorio salernitano.

L’evento, promosso dalla Regione Basilicata in collaborazione con ENIT, ha visto la partecipazione di 55 buyer provenienti da sei Paesi e 120 operatori dell’offerta turistica italiana. Durante la manifestazione, sono stati organizzati dieci laboratori e hanno partecipato 60 relatori, creando un’importante occasione di networking e confronto.

FenImprese Salerno ha sottolineato come il turismo delle origini rappresenti un’opportunità concreta di sviluppo per le aree interne, coinvolgendo borghi, strutture ricettive, botteghe e attività di ristorazione, e puntando a valorizzare produttori locali, artigiani e operatori culturali. L’associazione si impegna a costruire reti tra le diverse realtà economiche, mirando a un’offerta turistica autentica e competitiva.

Particolare attenzione è stata dedicata ai giovani che desiderano avviare un’attività nei propri territori. Raffaele Palumbo ha dichiarato: «Stiamo portando avanti il progetto che è iniziato già qualche mese fa con FenImprese Turismo legato alle botteghe, alle osterie, alle pizzerie, ai produttori delle radici, che vede la collaborazione di FenImprese nel finanziare anche attività che vogliono intraprendere questo percorso insieme a noi.»

L’iniziativa ha anche coinvolto circa 50 studenti di mediazione linguistica e istituti superiori a indirizzo turistico del Materano, creando un legame tra formazione, imprese e mercato del lavoro. FenImprese Salerno continuerà a lavorare per mettere in rete imprese, professionisti e istituzioni, puntando a trasformare il legame con le radici in un motore di crescita economica e sociale per la Campania.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato n°15” ricevuto tramite email da “Lino Grimaldi Avino” in data 12/11/2026.