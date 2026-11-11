La Jomi Salerno si prepara ad affrontare una nuova sfida nel campionato di Serie A1 Femminile. Dopo tre vittorie consecutive, la squadra salernitana sarà ospite del Conversano sabato 14 novembre alle ore 16:00, nella gara valida per l’ottava giornata di andata. La formazione guidata da Ion Ivan arriva a questo appuntamento con un buon morale, forti dei successi ottenuti contro Trapani, Teramo e Padova.

Attualmente, la Jomi Salerno occupa la seconda posizione in classifica con 13 punti, frutto di sei vittorie e un pareggio. La squadra è a sole due lunghezze dall’Erice, capolista che ha però disputato una partita in più. Una vittoria in Puglia sarebbe fondamentale per le salernitane, permettendo loro di raggiungere il vertice della classifica e proseguire il cammino positivo intrapreso nelle ultime settimane.

Dall’altra parte, il Conversano, neopromosso in Serie A1, ha finora raccolto quattro punti, con due vittorie all’attivo. La formazione pugliese, reduce da una sconfitta contro il Mezzocorona, punta a sfruttare il fattore campo per migliorare la propria posizione in classifica. Per la Jomi Salerno, quindi, l’obiettivo sarà quello di allungare la striscia di vittorie e avvicinarsi ulteriormente alla vetta del campionato.

Le ragazze di Ion Ivan sono pronte a dare il massimo in questa importante trasferta, consapevoli che ogni partita può fare la differenza in un campionato così competitivo.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato Stampa Jomi Salerno 11 novembre 2026” ricevuto tramite email da “stampa@pdosalerno.it” in data 11/11/2026.