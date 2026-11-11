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Inaugurato il progetto di solidarietà tra ALI Italia e India

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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ALI Italia India
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Un nuovo progetto di solidarietà tra ALI Italia e l’India è stato inaugurato grazie alla collaborazione tra Alessandro Fucci e Padre Peter. Il progetto mira a creare un villaggio ospedaliero in Tamil Nadu, dedicato all’assistenza sanitaria, alla formazione e all’inclusione delle persone più vulnerabili.

L’ALI Human Flourishing Trust (AHFT) sarà la struttura di riferimento, con sede a Villupuram, e si propone di affrontare i bisogni quotidiani di chi vive in condizioni di povertà e malattia. L’obiettivo è quello di unire cura, ricerca e accoglienza, creando un ambiente dove le persone possano sentirsi riconosciute e supportate.

La missione del trust include la costruzione e il mantenimento di ospedali e dispensari, oltre a centri per la formazione professionale e l’istruzione. Un aspetto importante del progetto è il focus su patologie come la sclerosi multipla e le malattie rare, con l’intento di fornire supporto e continuità assistenziale ai pazienti e alle loro famiglie.

Il programma prevede anche la creazione di un centro di ricerca europeo per facilitare il dialogo tra ricerca e assistenza sanitaria. La collaborazione tra i due Paesi sarà caratterizzata da scambi professionali e dalla creazione di una rete di competenze per sostenere lo sviluppo dell’iniziativa.

Il progetto si propone di rispondere a diverse esigenze, inclusi sostegno alimentare, assistenza agli orfani e riabilitazione, collocando la salute all’interno di una visione più ampia della dignità umana. Il percorso tra ALI Italia e India rappresenta quindi un’opportunità per trasformare solidarietà e ricerca in azioni concrete al servizio delle persone più fragili.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “ALI Italia e India: un ponte di solidarietà per un villaggio dedicato alla cura e alla ricerca” ricevuto tramite email da “aliaps@virgilio.it” in data 11/11/2026.

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