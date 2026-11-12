Home Cultura e Società Associazionismo Tesseramento A.N.C.R. 2027: obiettivo 135 soci per la Sezione di Sanza

Tesseramento A.N.C.R. 2027: obiettivo 135 soci per la Sezione di Sanza

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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tesseramento A.N.C.R. 2027
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Il Cav. Attilio De Lisa, Presidente della Sezione A.N.C.R. di Sanza, ha annunciato l’obiettivo di raggiungere almeno 135 soci per il tesseramento del 2027, puntando su adesioni volontarie e senza pressioni centrali. La nuova strategia mira a garantire un tesseramento libero e trasparente, rispettando l’autonomia delle sezioni locali. De Lisa ha sottolineato l’importanza di valorizzare i soci disponibili a partecipare, instaurando rapporti basati sulla fiducia e la collaborazione con gli organismi provinciali e nazionali.

Negli ultimi anni, la Sezione di Sanza ha visto una crescita significativa: nel 2018 erano solo 20 i soci, mentre nel 2026 si sono registrati 145 membri. Il risultato del 2026 è stato confermato nel notiziario ufficiale dell’A.N.C.R. del 28 dicembre 2025. De Lisa ha affermato: «Il tesseramento deve nascere dalla libera volontà dei soci e dalla fiducia nell’Associazione, non da imposizioni o forzature centrali».

L’iniziativa è accompagnata dalla richiesta di maggiore attenzione e riconoscimento istituzionale per le sezioni e i loro rappresentanti, evidenziando l’importanza del rispetto delle esigenze locali. Con questo approccio, De Lisa spera di rafforzare il legame tra l’associazione e i suoi membri, promuovendo un ambiente di partecipazione attiva e consapevole.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “senza oggetto” ricevuto tramite email da “Conte Cav. don Attilio De Lisa” in data 11/11/2026.

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