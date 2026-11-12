Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mirabella Eclano, coadiuvati dai militari delle Stazioni di Montefalcione e Montemiletto, hanno denunciato due persone, un uomo e una donna, per tentata truffa ai danni di una donna anziana. Entrambi, originari della provincia di Napoli e con precedenti di polizia, sono stati ritenuti responsabili del reato di truffa aggravata in concorso.

Secondo quanto ricostruito, i due truffatori hanno contattato la vittima utilizzando la tecnica del “finto carabiniere”, facendole credere che un suo familiare fosse coinvolto in una rapina. Per evitare conseguenze legali, la donna è stata indotta a consegnare denaro contante e preziosi custoditi in casa.

La vittima, accortasi del raggiro, ha immediatamente contattato i Carabinieri, che sono giunti sul posto in tempi rapidi. Con l’aiuto di un poliziotto della Questura di Avellino libero dal servizio, hanno bloccato la donna mentre tentava di allontanarsi. Poco dopo, il complice è stato fermato a bordo di un’autovettura nelle vicinanze.

Grazie all’intervento tempestivo delle Forze dell’Ordine, il denaro e i preziosi sono stati recuperati e restituiti alla legittima proprietaria. L’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito a prestare attenzione a chi si presenta alla porta o contatta telefonicamente chiedendo somme di denaro o oggetti preziosi, avvertendo che è fondamentale non fidarsi di chi si qualifica come appartenente alle Forze dell’Ordine e richiede denaro per presunte situazioni giudiziarie.

In caso di dubbi, è consigliato interrompere il contatto e verificare la veridicità delle informazioni coinvolgendo un familiare o una persona di fiducia, nonché segnalare eventuali situazioni sospette al numero “112” o al più vicino Comando dei Carabinieri. Si ricorda che le persone denunciate devono ritenersi innocenti fino a una eventuale sentenza definitiva di condanna.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “MONTEFALCIONE (AV) – SVENTATA LA TRUFFA AI DANNI DI UNA DONNA: DUE PERSONE DENUNCIATE DAI CARABINIERI” ricevuto tramite email da “provavstampa@carabinieri.it” in data 12/11/2026.