Home Cronaca Sventata truffa ai danni di un’anziana a Montefalcione

Sventata truffa ai danni di un’anziana a Montefalcione

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Nel pomeriggio dell’11 novembre 2026, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mirabella Eclano, insieme ai militari delle Stazioni di Montefalcione e Montemiletto, hanno denunciato un uomo e una donna, entrambi provenienti dalla provincia di Napoli e con precedenti penali, per il reato di truffa aggravata in concorso.

I due truffatori hanno contattato un’anziana, facendole credere che un suo familiare fosse coinvolto in una rapina. Hanno utilizzato la tecnica del “finto carabiniere” per convincerla a consegnare denaro e preziosi custoditi in casa, promettendo che ciò sarebbe servito a evitare conseguenze legali per il familiare.

Fortunatamente, la vittima ha intuito il raggiro e ha immediatamente allertato i Carabinieri. Grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, supportate da un poliziotto della Questura di Avellino libero dal servizio, la donna è stata bloccata mentre tentava di allontanarsi dall’abitazione. Il complice è stato fermato poco dopo a bordo di un’autovettura nelle vicinanze.

Tutti i beni sottratti sono stati recuperati e restituiti alla legittima proprietaria. I Carabinieri hanno rinnovato il loro appello a prestare attenzione a chi si presenta o chiama per chiedere denaro, invitando a non fidarsi di chi si qualifica come appartenente alle Forze dell’Ordine e a segnalare immediatamente situazioni sospette al numero 112.

Si ricorda che le persone denunciate devono considerarsi innocenti fino a una eventuale condanna definitiva.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “MONTEFALCIONE (AV) – SVENTATA LA TRUFFA AI DANNI DI UN’ANZIANA: DUE PERSONE DENUNCIATE DAI CARABINIERI” ricevuto tramite email da “provavstampa@carabinieri.it” in data 12/11/2026.

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