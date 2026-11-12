Dal 15 al 17 novembre, la Mostra d’Oltremare di Napoli ospiterà Gustus 2026, il Salone Professionale dell’Agroalimentare, Enogastronomia e Tecnologia, dove la Federazione Nazionale Agroalimentare Agrocepi presenterà un nuovo patto tra produttori e consumatori. L’iniziativa mira a rafforzare la fiducia dei cittadini e a valorizzare il lavoro delle imprese agroalimentari italiane, in un contesto di forte aumento dei costi di produzione e di crescenti esigenze di sicurezza alimentare.

Corrado Martinangelo, Presidente Nazionale di Agrocepi, sottolinea l’importanza di costruire un “nuovo patto di fiducia tra imprese e consumatori”, affermando che “la qualità del cibo non può essere considerata soltanto una questione commerciale, ma un valore economico e sociale che riguarda tutti”. Durante l’evento, Agrocepi presenterà una collettiva di imprese, con una significativa rappresentanza delle eccellenze del Mezzogiorno, tra cui produttori di carni, formaggi, ortofrutta e birre artigianali provenienti da diverse regioni italiane, tra cui Salerno e Calabria.

Il 17 novembre, si terrà un incontro nazionale sul tema “L’agroalimentare oggi. Sicurezza alimentare – Imprese – Consumatori”, promosso nell’ambito del Premio Nazionale QualitàConsumo, con la partecipazione di Certoconsumo. Vincenzo Vitiello, Presidente Nazionale Certoconsumo, ha annunciato l’introduzione di un paniere a prezzi calmierati per i beni di prima necessità, sottolineando la necessità di protocolli d’intesa tra imprese e consumatori per un’informazione più trasparente e responsabile.

La presenza di Agrocepi a Gustus 2026 si propone come un’opportunità per promuovere le produzioni territoriali e favorire incontri con buyer e operatori della distribuzione, contribuendo a costruire un futuro dell’agroalimentare italiano basato sulla qualità, sicurezza e fiducia.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “GUSTUS 2026, AGROCEPI LANCIA IL PATTO CON I CONSUMATORI: «QUALITÀ, SICUREZZA E FIDUCIA PER DARE PIÙ VALORE ALL’AGROALIMENTARE ITALIANO»” ricevuto tramite email da “Emilio D’Arco” in data 12/11/2026.