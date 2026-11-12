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Cinema Paradise: Danilo Rea e Laura Marzadori al Teatro Verdi di Salerno

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Cinema Paradise Salerno
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Lunedì 16 novembre, il Teatro Verdi di Salerno ospiterà “Cinema Paradise”, un evento musicale che vedrà protagonisti il pianista Danilo Rea e la violinista Laura Marzadori. L’appuntamento, che avrà inizio alle ore 21, fa parte della rassegna “Musica d’Artista” e presenta un progetto originale di Igor Caiazza, che sarà anche direttore d’orchestra.

L’evento si propone come un viaggio nella musica del cinema, con arrangiamenti che valorizzano le colonne sonore di compositori celebri come Ennio Morricone, Nino Rota e John Williams. “Si tratta di un racconto sonoro che restituisce atmosfere, emozioni e visioni che hanno segnato intere generazioni di spettatori”, ha dichiarato Caiazza, sottolineando l’importanza di questo patrimonio musicale.

Laura Marzadori ha espresso la sua soddisfazione nel partecipare a questo progetto, evidenziando l’approccio diverso rispetto al tradizionale repertorio violinistico. “Sono felicissima di poter collaborare con Danilo Rea e condividere questa esperienza con Igor”, ha affermato la violinista.

Danilo Rea ha aggiunto che il concerto omaggerà tre giganti della musica per il cinema, promettendo un viaggio emozionante attraverso alcune delle melodie più iconiche degli ultimi settant’anni. Il concerto vedrà anche la partecipazione di altri musicisti, tra cui il contrabbassista Tommaso Scannapieco e il batterista Lorenzo Tucci.

Il programma musicale include brani noti e amati, come il tema di “Amarcord” di Nino Rota, il tema principale de “Les Parapluies de Cherbourg” di Michel Legrand e la celebre colonna sonora de “Il Postino” di Luis Bacalov. La serata si chiuderà con il tema di “Nuovo Cinema Paradiso” di Ennio Morricone, celebrando la bellezza imperitura dei ricordi.

Per ulteriori informazioni e biglietti, è possibile visitare il sito del Teatro Verdi di Salerno o contattare la biglietteria.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “C.S. Al Teatro Verdi CINEMA PARADISE Danilo Rea Laura Marzadori 16 novembre” ricevuto tramite email da “Olga Chieffi” in data 12/11/2026.

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