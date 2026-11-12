Confcooperative Campania ha lanciato un allarme riguardo alle condizioni delle case alloggio, strutture sociosanitarie destinate a pazienti con problemi psichiatrici, che versano in uno stato di grave precarietà. La Presidente della Confcooperative Sanità Campania, Ornella Scognamiglio, ha sottolineato che i referenti sanitari regionali non sembrano comprendere che la cura per questi pazienti deve passare attraverso l’accoglienza e l’inclusione sociale. Le case alloggio sono fondamentali per il recupero delle abilità sociali e per l’inserimento lavorativo degli utenti, ma attualmente stanno affrontando difficoltà a causa di ritardi nei pagamenti e tariffe ferme dal 2014.

Il nuovo Piano di Azioni sulla Salute Mentale (PANSM) 2025-2030, approvato il 29 dicembre 2025, si propone di riorganizzare i servizi e ridurre le disuguaglianze, ma la delibera regionale n. 282 del 14 giugno 2016 esclude esplicitamente i pazienti psichiatrici dalle prestazioni socio-sanitarie. Questo ha portato a una discriminazione delle case alloggio, penalizzando economicamente le strutture e ledendo i diritti dei pazienti.

Salvatore Scafuri, Presidente di Confcooperative Campania, ha dichiarato: “Le case alloggio sono state discriminate dalle norme e di conseguenza penalizzate sul piano economico. Riteniamo che questo sia altamente discriminatorio, lede i diritti alla cura e mina la tenuta di strutture che si occupano di presa in carico di pazienti psichiatrici.”

La Confcooperative ha richiesto un incontro urgente con il Presidente della Giunta regionale Roberto Fico per discutere della situazione, sottolineando che la discriminazione nei confronti delle persone con problemi psichiatrici e delle cooperative sociali non è più tollerabile.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “SALUTE MENTALE IN CAMPANIA – LA CRISI DELLE COMUNITA’ ALLOGGIO CANCELLA IL DIRITTO ALL’INCLUSIONE” ricevuto tramite email da “Marina Bisogno” in data 12/11/2026.