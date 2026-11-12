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Agropoli ricorda i caduti nelle missioni internazionali di pace

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Questa mattina, Agropoli ha commemorato i caduti nelle missioni internazionali di pace presso il Monumento ai Caduti di Nassiriya. La cerimonia, promossa dall’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci e dall’Associazione Nazionale Carabinieri, ha visto la partecipazione del Sindaco e delle autorità locali e militari, unite in un momento di raccoglimento. Durante l’evento, è stato reso omaggio a chi ha perso la vita nell’adempimento del proprio dovere, lontano dalla propria terra. Un momento particolarmente toccante è stato dedicato alle vittime dell’attentato di Nassiriya del 12 novembre 2003, un tragico episodio che ha colpito profondamente il nostro Paese. Le associazioni hanno sottolineato l’importanza di mantenere viva la memoria di coloro che hanno dato la vita per la pace, affinché il loro esempio possa ispirare le nuove generazioni.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “CS AGROPOLI RICORDA I CADUTI NELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE” ricevuto tramite email da “ANCR AGROPOLI” in data 12/11/2026.

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