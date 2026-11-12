Domenica 15 novembre 2026, il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano ospiterà l’undicesima edizione della manifestazione “La tua terra da bere e da gustare”, organizzata dall’International Sommelier Foundation – L’acino d’uva, in collaborazione con il Museo e con il sostegno del Comune di Pontecagnano Faiano. L’evento, che si svolgerà dalle ore 10.00 alle 18.00, mira a promuovere e valorizzare il patrimonio archeologico e le eccellenze dei Monti Picentini, con un focus sulla cultura del vino e il suo ruolo storico nei legami tra popoli e culture.

La giornata inizierà con i saluti istituzionali della direttrice del Museo, Serena De Caro, del sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, dell’assessora alla Cultura, Roberta D’Amico, e del presidente dell’ISF, Alberto Giannattasio. A seguire, si terrà un incontro dal titolo “Il ruolo della donna nel mondo etrusco”, con interventi del giornalista Luciano Pignataro, dell’archeologo Carmelo Rizzo e dell’imprenditrice vitinicola Silvia Imparato, moderati dalla giornalista Rossella Pisaturo.

Alle ore 12.15, i visitatori potranno partecipare a una visita guidata tematica intitolata “Il vino, il simposio e i rituali”, che si ripeterà anche nel pomeriggio alle 15.30. Inoltre, alle 13.00 si svolgerà un laboratorio esperienziale sulle abitudini alimentari e le pratiche di cura tipiche del mondo etrusco, condotto dal dott. Guido Arcangelo Medolla. La giornata prevede anche incontri con esperti e degustazioni guidate, offrendo ai partecipanti un’esperienza conviviale e multisensoriale.

La partecipazione è libera fino a esaurimento posti, con ingresso al Museo a pagamento secondo le tariffe ordinarie. Questa edizione rappresenta anche l’occasione per presentare un nuovo progetto dell’International Sommelier Foundation, che prevede l’impianto di un vitigno autoctono nei giardini del Museo, con finalità didattiche per promuovere la conoscenza e la biodiversità legata alla cultura vitivinicola picentina.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “CS_Museo archeologico nazionale di Pontecagnano_La tua terra da bere e da gustare_domenica 15 novembre 2026” ricevuto tramite email da “DRM-CAM – MUSEO DI PONTECAGNANO – PROMOZIONE” in data 12/11/2026.