Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha espresso forte preoccupazione per la nuova ondata di minacce di attentati che ha colpito le scuole italiane il 12 novembre 2026. Segnalazioni sono arrivate da diverse regioni, dal Veneto alla Sicilia, dopo che il giorno precedente circa 6.300 istituti avevano ricevuto comunicazioni intimidatorie. Nonostante alcune evacuazioni, il numero esatto delle scuole interessate resta da definire.

La ripetizione di queste minacce in così breve tempo solleva gravi preoccupazioni sulla sicurezza delle istituzioni scolastiche e sul benessere degli studenti. Il CNDDU ha sottolineato che tali intimidazioni non possono essere trattate come episodi isolati, in quanto compromettono il funzionamento di un servizio pubblico essenziale. L’assenza di riscontri sulla presenza di esplosivi non diminuisce la gravità della situazione, che ha già avuto ripercussioni sull’organizzazione scolastica e sulla vita delle famiglie.

L’organizzazione ha inoltre evidenziato che la gestione di minacce diffuse in territori diversi non può dipendere da decisioni isolate dei dirigenti scolastici, ma deve essere coordinata a livello nazionale. Il CNDDU ha chiesto al ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi di attivare immediatamente un referente operativo presso ogni prefettura per facilitare la comunicazione con le scuole.

Inoltre, il CNDDU ha richiesto che venga predisposta una scheda operativa nazionale per la gestione delle segnalazioni e che le autorità di pubblica sicurezza possano confrontare le nuove segnalazioni con quelle già ricevute. Entro quarantotto ore, l’organizzazione chiede una verifica sull’attivazione dei collegamenti territoriali, per garantire che tutte le scuole abbiano accesso a informazioni chiare e tempestive.

Il CNDDU ha infine sollecitato una comunicazione pubblica efficace, evitando la diffusione di notizie non verificate che possano ulteriormente confondere le famiglie. Entro sette giorni, si attende un resoconto da parte del ministro Valditara sull’attuazione delle misure richieste, per garantire che le scuole siano adeguatamente informate e protette.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “comunicato stampa Nuovi allarmi bomba nelle scuole italiane, dal Veneto alla Sicilia: intimidazioni reiterate e gravi criticità nella sicurezza. Richiesti interventi immediati al ministro Valditara concrete” ricevuto tramite email da “coordinamentonazdocdirumani” in data 12/11/2026.