Home Turismo e Sapori Eventi Premiazione al Gran Galà di Sanseverino Young Art il 14 novembre

Premiazione al Gran Galà di Sanseverino Young Art il 14 novembre

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Sanseverino Young Art
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Benvenuti in Condominio - Magazine online con notizie, attualità e approfondimenti sul mondo condominiale

Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Scopri MeravigliosaCampania.it: gite scolastiche in Campania tra storia, cultura e natura, con itinerari educativi per scuole e gruppi.

Il Teatro Comunale di Mercato S. Severino ospiterà sabato 14 novembre, alle 17:30, la serata conclusiva della IV edizione del concorso nazionale “Sanseverino Young Art”. L’evento seguirà l’inaugurazione della mostra avvenuta il 7 novembre presso il Palazzo Comunale, che ha visto esposte 65 opere di artisti provenienti da diverse regioni italiane, da Bolzano a Catania. La serata sarà dedicata alla premiazione delle opere vincitrici, celebrando i giovani talenti delle arti figurative che hanno contribuito a valorizzare il patrimonio culturale italiano. Il Comune invita la cittadinanza a partecipare a questo evento che mira a promuovere lo scambio e la condivisione nel panorama artistico nazionale.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Invito serata conclusiva Sanseverino Young Art – IV Edizione” ricevuto tramite email da “info” in data 12/11/2026.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it