Il Teatro Comunale di Mercato S. Severino ospiterà sabato 14 novembre, alle 17:30, la serata conclusiva della IV edizione del concorso nazionale “Sanseverino Young Art”. L’evento seguirà l’inaugurazione della mostra avvenuta il 7 novembre presso il Palazzo Comunale, che ha visto esposte 65 opere di artisti provenienti da diverse regioni italiane, da Bolzano a Catania. La serata sarà dedicata alla premiazione delle opere vincitrici, celebrando i giovani talenti delle arti figurative che hanno contribuito a valorizzare il patrimonio culturale italiano. Il Comune invita la cittadinanza a partecipare a questo evento che mira a promuovere lo scambio e la condivisione nel panorama artistico nazionale.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Invito serata conclusiva Sanseverino Young Art – IV Edizione” ricevuto tramite email da “info” in data 12/11/2026.