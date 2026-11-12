Il 14 e 15 novembre 2026, Giffoni Sei Casali ospiterà l’iniziativa “Benvenuti in Atelier 2026”, promossa da CNA Federmoda, dedicata all’upcycling creativo. L’Atelier Annapaola Couture aprirà le sue porte al pubblico, invitando tutti a portare un capo d’abbigliamento da reinventare. L’evento si svolgerà sabato 14 novembre, dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 19.00. Durante la giornata, i partecipanti potranno apprendere tecniche sartoriali per trasformare indumenti inutilizzati in pezzi unici e sostenibili. Questa iniziativa non solo promuove la moda sostenibile, ma offre anche un’opportunità per scoprire il valore dell’artigianato italiano e il talento che si cela dietro ogni creazione. L’accesso è gratuito, ma si consiglia di prenotare per partecipare alle dimostrazioni. Un’occasione imperdibile per chi desidera esplorare la creatività e l’attenzione all’ambiente nel mondo della moda.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Benvenuti in Atelier 2026: a Giffoni Sei Casali la moda si reinventa con l’upcycling creativo” ricevuto tramite email da “Monica Di Mauro” in data 12/11/2026.