Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha reso noti i dati allarmanti riguardanti il ridimensionamento della rete scolastica italiana, evidenziando la chiusura di 1.571 sedi scolastiche negli ultimi dieci anni. Questo fenomeno, che colpisce in particolare il Mezzogiorno, mette a rischio circa tremila Comuni di perdere l’unica scuola primaria presente sul territorio. La situazione è particolarmente grave in Campania, dove si registrano 277 chiusure, seguita da Calabria, Puglia e Sicilia, che insieme totalizzano 886 chiusure, ovvero oltre la metà del totale nazionale.

Il CNDDU sottolinea che la riduzione delle sedi scolastiche non è solo un problema quantitativo, ma anche qualitativo, poiché influisce sulla sostenibilità futura della rete educativa. In diverse province, come Caserta e Cosenza, la percentuale di scuole dell’infanzia con sezioni a basso numero di alunni è preoccupante, suggerendo una vulnerabilità potenziale. Inoltre, l’accesso all’istruzione secondaria è compromesso in molte aree, costringendo i ragazzi a percorrere lunghe distanze per raggiungere le scuole superiori.

Il Coordinamento avverte che la denatalità non può giustificare automaticamente la chiusura delle scuole. “La diminuzione degli iscritti è un dato reale, ma non determina da sola quali strutture debbano essere mantenute”, afferma il CNDDU, sottolineando che tali decisioni richiedono valutazioni più complesse, che vadano oltre il semplice rapporto tra alunni e costi di funzionamento. La chiusura delle scuole, specialmente in piccoli Comuni, potrebbe aggravare lo spopolamento, compromettendo la permanenza delle famiglie giovani.

Inoltre, il CNDDU mette in guardia contro l’errata percezione dei risparmi derivanti dalla chiusura delle scuole, poiché i costi per trasporti aggiuntivi e assistenza potrebbero ricadere su altri soggetti. Per questo motivo, l’organizzazione propone l’introduzione di una procedura nazionale di valutazione territoriale preventiva per ogni ipotesi di chiusura dell’unica scuola primaria comunale, affinché le decisioni siano accompagnate da un bilancio dei costi complessivi e un’analisi dell’impatto sociale.

Il CNDDU chiede quindi al Ministero dell’Istruzione e alle Regioni di avviare una ricognizione pubblica dei Comuni a rischio di perdere l’ultima scuola primaria e di sospendere le decisioni di chiusura fino a che non vengano completate le valutazioni territoriali. La questione della chiusura delle scuole non riguarda solo l’istruzione, ma tocca anche l’organizzazione sociale ed economica dei territori, richiedendo un approccio più attento e sostenibile.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “comunicato stampa Ridimensionamento della rete scolastica italiana: 1.571 sedi chiuse in dieci anni e circa tremila Comuni a rischio di perdere l’unica scuola primaria. Crescono le disuguaglianze territoriali e le criticità nel Mezzogiorno.” ricevuto tramite email da “Coordinamento Docenti per i Diritti Umani” in data 12/11/2026.