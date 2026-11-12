Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha espresso forte indignazione per le recenti minacce di attentati che hanno colpito migliaia di scuole in Italia, dal Veneto alla Sicilia, nei giorni dell’11 e 12 novembre 2026. In totale, circa 6.300 istituti sono stati destinatari di comunicazioni intimidatorie, seguite da ulteriori 1.803 scuole il giorno successivo. Queste segnalazioni hanno costretto a evacuazioni precauzionali e interruzioni delle lezioni, comportando un notevole impiego di risorse pubbliche.

Il CNDDU ha sottolineato l’importanza di evitare evacuazioni automatiche in assenza di prove concrete di pericolo, evidenziando che la continuità didattica deve essere garantita senza gravare sui dirigenti scolastici, i quali non possono assumere decisioni che richiedono competenze investigative. La ripetizione di tali allarmi rappresenta un rischio di assuefazione, in cui la percezione del pericolo potrebbe diventare distorta, rendendo ordinaria una situazione di emergenza.

Un’indagine di Skuola.net ha rivelato che il 46% degli studenti si sente insicuro a causa di queste minacce, mentre il 32% è irritato per l’interruzione della routine scolastica. Il CNDDU ha richiamato l’attenzione sulla necessità di un coordinamento operativo tra autorità scolastiche e prefetture, affinché le informazioni circolino in modo efficiente e tempestivo. Si richiede, quindi, un referente territoriale per ogni istituto, con indicazioni chiare sulle modalità di gestione delle segnalazioni.

Il CNDDU ha chiesto ai ministri dell’Istruzione e dell’Interno di garantire un raccordo operativo immediato e di effettuare una verifica sull’applicazione delle indicazioni governative entro sette giorni. È fondamentale che le decisioni prese siano supportate da informazioni chiare e tempestive, evitando che la responsabilità della gestione delle emergenze ricada sui dirigenti scolastici. Infine, il CNDDU ha proposto una simulazione delle comunicazioni per testare l’efficacia del sistema senza causare disagi agli studenti, sottolineando che la sicurezza deve essere garantita anche nella fase preventiva.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “comunicato stampa Allarmi bomba nelle scuole italiane, dal Veneto alla Sicilia: nuove intimidazioni e rischio di assuefazione. Necessarie responsabilità operative precise” ricevuto tramite email da “Coordinamento Docenti per i Diritti Umani” in data 12/11/2026.