Roberto Mazzei, direttore di Coldiretti Campania, ha sottolineato l’importanza della trasparenza delle etichette alimentari durante un convegno sulla contraffazione alimentare, tenutosi a Nocera Inferiore. “L’etichetta trasparente non è un dettaglio burocratico, è un diritto alla salute dei cittadini”, ha affermato Mazzei, evidenziando i rischi legati all’Italian Sounding e le mobilitazioni della federazione per difendere il Made in Italy e il reddito degli agricoltori.

Il convegno, intitolato “La produzione agricola: un patrimonio per l’Italia tra sviluppo e tutela. La contraffazione alimentare: profili economici e giuridici”, ha visto la partecipazione di relatori di rilievo istituzionale e scientifico, con l’obiettivo di analizzare le diverse dimensioni della contraffazione agroalimentare. Mazzei ha spiegato che il falso Made in Italy sottrae miliardi al reddito degli agricoltori e inganna i consumatori, chiedendo l’origine obbligatoria in etichetta su tutti i cibi e una riforma del codice doganale europeo.

Il presidente del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, avvocato Mario Rosario D’Angelo, ha aperto l’evento sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni, agricoltura, Università e autorità per la tutela della legalità. Durante il convegno si è discusso della necessità di una strategia integrata di prevenzione e contrasto alla contraffazione, basata sulla tracciabilità delle produzioni e sulla corretta informazione al consumatore.

La produzione agricola è stata definita un patrimonio economico, sociale, ambientale e culturale del Paese. Difendere l’autenticità dei prodotti significa sostenere il lavoro degli agricoltori e garantire al consumatore prodotti di qualità e provenienza dichiarata. Il Consorzio di Bonifica Integrale si impegna a valorizzare il territorio e a costruire una rete di collaborazione per la tutela delle produzioni e lo sviluppo sostenibile del comparto agricolo.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “COLDIRETTI CAMPANIA, LA TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI COMINCIA DALLA TRASPARENZA DELLE ETICHETTE” ricevuto tramite email da “Campania – Roberto Esse” in data 12/11/2026.