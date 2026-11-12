Home Uncategorized Coldiretti Campania: Trasparenza delle etichette per la salute dei cittadini

Coldiretti Campania: Trasparenza delle etichette per la salute dei cittadini

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
trasparenza etichette
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Sconti del 60% su zaini, astucci, quaderni, cancelleria, colori su CartolibreriaShop.it
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Scopri MeravigliosaCampania.it: gite scolastiche in Campania tra storia, cultura e natura, con itinerari educativi per scuole e gruppi.
Benvenuti in Condominio - Magazine online con notizie, attualità e approfondimenti sul mondo condominiale

Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!

Roberto Mazzei, direttore di Coldiretti Campania, ha sottolineato l’importanza della trasparenza delle etichette alimentari durante un convegno sulla contraffazione alimentare, tenutosi a Nocera Inferiore. “L’etichetta trasparente non è un dettaglio burocratico, è un diritto alla salute dei cittadini”, ha affermato Mazzei, evidenziando i rischi legati all’Italian Sounding e le mobilitazioni della federazione per difendere il Made in Italy e il reddito degli agricoltori.

Il convegno, intitolato “La produzione agricola: un patrimonio per l’Italia tra sviluppo e tutela. La contraffazione alimentare: profili economici e giuridici”, ha visto la partecipazione di relatori di rilievo istituzionale e scientifico, con l’obiettivo di analizzare le diverse dimensioni della contraffazione agroalimentare. Mazzei ha spiegato che il falso Made in Italy sottrae miliardi al reddito degli agricoltori e inganna i consumatori, chiedendo l’origine obbligatoria in etichetta su tutti i cibi e una riforma del codice doganale europeo.

Il presidente del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, avvocato Mario Rosario D’Angelo, ha aperto l’evento sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni, agricoltura, Università e autorità per la tutela della legalità. Durante il convegno si è discusso della necessità di una strategia integrata di prevenzione e contrasto alla contraffazione, basata sulla tracciabilità delle produzioni e sulla corretta informazione al consumatore.

La produzione agricola è stata definita un patrimonio economico, sociale, ambientale e culturale del Paese. Difendere l’autenticità dei prodotti significa sostenere il lavoro degli agricoltori e garantire al consumatore prodotti di qualità e provenienza dichiarata. Il Consorzio di Bonifica Integrale si impegna a valorizzare il territorio e a costruire una rete di collaborazione per la tutela delle produzioni e lo sviluppo sostenibile del comparto agricolo.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “COLDIRETTI CAMPANIA, LA TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI COMINCIA DALLA TRASPARENZA DELLE ETICHETTE” ricevuto tramite email da “Campania – Roberto Esse” in data 12/11/2026.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it