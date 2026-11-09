Uscita del singolo “Controcorrente” del progetto Wuasi Kasa

È uscito il 6 novembre 2026 il nuovo singolo “Controcorrente” del progetto Wuasi Kasa, che riunisce gli artisti Mirko Stoma Emsi, Febbo e DJ Egiuann. Il brano, prodotto da DJ Egiuann e interpretato dalle voci di Febbo e Stoma Emsi, si distingue per la sua fusione di afrobeats, reggae, dancehall e hip hop, creando un’atmosfera energica e coinvolgente, perfetta per la pista da ballo.

“Controcorrente” è una proposta musicale che invita a mantenere uno sguardo critico sulla realtà, incoraggiando l’ascoltatore a non omologarsi e a esprimere il proprio punto di vista. La canzone è caratterizzata da ritmi vivaci e un messaggio di autonomia, rendendola ideale per chi cerca un’esperienza sonora che stimoli sia il corpo che la mente.

Il progetto Wuasi Kasa, attraverso questo singolo, rappresenta una nuova corrente musicale, combinando esperienze diverse dei suoi membri. Febbo, noto per il suo background nella cultura hip hop e per le collaborazioni con artisti di spicco, e Stoma Emsi, che ha un percorso artistico che spazia dal rap al reggae, uniscono le forze per dare vita a un brano che promette di accendere la scena musicale contemporanea.

La produzione di DJ Egiuann, che ha una lunga carriera nel panorama hip hop italiano, arricchisce ulteriormente la traccia, rendendola un prodotto di alta qualità. Gli artisti sono già noti per la loro capacità di mescolare generi e stili, e “Controcorrente” non fa eccezione, proponendo un sound fresco e innovativo.

Per ascoltare “Controcorrente”, è possibile trovarlo su Spotify. Il brano è stato rilasciato sotto l’etichetta Mendaki Publishing di Orangle Records USA Inc., segnando un passo importante nella carriera di questi artisti emergenti.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Segnalazione musicale | Wuasi Kasa – “Controcorrente” di Mirko Stoma Emsi, Febbo e Giuann – da Francesco Catania” ricevuto tramite email da “Francesco Catania” in data 09/11/2026.