La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ufficialmente concesso il patrocinio al Premio Penisola Sorrentina, riconoscendo la rilevanza nazionale delle iniziative della XXXI edizione. L’annuncio è stato fatto dal direttore del premio, Mario Esposito, durante la cerimonia che si è tenuta presso il Teatro Tasso di Sorrento. Il patrocinio include anche l’autorizzazione all’utilizzo del logo istituzionale, un segno del sostegno alle iniziative culturali organizzate nel corso dell’anno.

Il Premio Penisola Sorrentina si distingue per la sua capacità di sviluppare format originali di ricerca e divulgazione, che mettono in relazione linguaggi artistici, storia e identità nazionale. Durante l’evento, sono stati premiati nomi di spicco del panorama culturale italiano, tra cui Gianni Amelio e Manuela Cacciamani, amministratore delegato di Cinecittà.

L’ultima iniziativa di quest’anno si terrà a dicembre presso la Fondazione Banco di Napoli, con un evento dal titolo “DIALOGO_(IM)_POSSIBILE – CROCE E FRANCESCO: le forme dello spirito. Cultura, Poesia e Vita”. Questa conferenza-reading, realizzata in collaborazione con il Master di drammaturgia e cinematografia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, si concentrerà sul confronto tra Benedetto Croce e San Francesco d’Assisi, in occasione del 160° anniversario della nascita del filosofo e dell’ottavo centenario della morte del Santo.

L’incontro non sarà una semplice comparazione, ma un’analisi approfondita di temi come libertà, poesia e coscienza morale, interrogando le modalità con cui l’uomo attribuisce significato alla propria esistenza. Quest’ultima manifestazione rappresenta la conclusione di un ciclo di eventi speciali promossi dal Premio Penisola Sorrentina, sostenuto dalla Regione Campania e dal Ministero della Cultura, e patrocinato dal Comitato nazionale per le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco.

Il riconoscimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri è un segno di apprezzamento per il lavoro svolto dal Premio, che continua a sperimentare nuove modalità di racconto e interpretazione del patrimonio storico, civile e spirituale italiano.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Da Palazzo Chigi il Patrocinio al Premio Penisola Sorrentina” ricevuto tramite email da “ComunicatiStampa.net” in data 12/11/2026.