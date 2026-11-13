La Pro Loco Sant’Andrea di Sirignano ha dato il via alla XVII edizione di Natale Piccirill, un evento che si svolgerà da oggi fino a domenica. La manifestazione promette di portare in città un’atmosfera festiva, con diverse attività e attrazioni per i visitatori. Questo evento è atteso ogni anno da famiglie e turisti, che possono godere di un ricco programma di intrattenimento, prodotti tipici e momenti di convivialità. La Pro Loco ha lavorato duramente per organizzare un’edizione che rispecchi le tradizioni locali e offra un’esperienza indimenticabile a tutti i partecipanti. Maggiori dettagli sul programma delle attività saranno disponibili sul sito ufficiale della Pro Loco e sui canali social dedicati.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “CS – Sirignano: Sagre e dintorni, da oggi a domenica Natale Piccirill” ricevuto tramite email da “Stella Colucci” in data 13/11/2026.