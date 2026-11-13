Nella tarda serata di mercoledì 11 novembre, i Carabinieri della Stazione di Valle di Maddaloni sono intervenuti per salvare un uomo in grave pericolo sui Ponti dell’Acquedotto Carolino. Durante un servizio di pattugliamento, i militari hanno notato due auto parcheggiate in modo sospetto e hanno udito le urla di un uomo provenire dalla scarpata vicina.

Raggiunto il luogo dell’emergenza, hanno trovato un uomo visibilmente agitato, seduto sul ponte con le gambe nel vuoto, che chiamava il nome di un conoscente. Temendo per la vita del suo amico, i Carabinieri hanno agito prontamente. Superato il cancello d’ingresso, alto circa tre metri, si sono addentrati nell’area del monumento e, dopo averlo individuato nel buio, hanno tentato di dialogare con lui per convincerlo a muoversi.

Di fronte alla sua resistenza e alla gravità della situazione, i militari hanno deciso di intervenire direttamente. Raggiunto l’uomo alle spalle, sono riusciti a trattenerlo e a riportarlo in sicurezza. Successivamente, l’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118.

Le circostanze che hanno portato a questo drammatico episodio sono ancora da chiarire, ma l’intervento tempestivo dei Carabinieri ha evitato conseguenze fatali. Questo episodio sottolinea l’importanza del controllo del territorio e la prontezza dei militari dell’Arma in situazioni delicate, dove sensibilità e sangue freddo possono fare la differenza. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “1° Comunicato stampa del 13.11.2026” ricevuto tramite email da “provcestampa@carabinieri.it” in data 13/11/2026.