Nella mattinata di oggi, il Prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella, ha presieduto una riunione dedicata alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla quale hanno partecipato rappresentanti delle Forze dell’Ordine, dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, INAIL, INPS, ASL, ANCE Benevento, Confagricoltura, Coldiretti e le Organizzazioni Sindacali CGIL, FeNEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL.

Durante l’incontro, sono stati analizzati i dati sugli infortuni sul lavoro nella provincia, evidenziando un aumento degli incidenti mortali, passati da 4 nel 2025 a 6 dall’inizio del 2026. Le denunce di infortuni e malattie professionali sono aumentate, passando da 1382 nel 2025 a 1606 nel 2026. Di fronte a questi numeri, è cresciuto il numero degli interventi ispettivi, con un incremento del 26% rispetto all’anno precedente. Su un totale di 540 interventi, sono state riscontrate 372 aziende irregolari, con 436 violazioni accertate.

Questi dati mettono in evidenza la necessità di intensificare le attività di prevenzione e vigilanza. Durante il confronto, sono state individuate nuove iniziative per rafforzare la prevenzione, con particolare attenzione ai settori più esposti come edilizia e logistica. È stata sottolineata l’importanza di effettuare verifiche nei piccoli cantieri edili, in particolare quelli con lavori di importo inferiore al milione di euro, attraverso l’incrocio delle informazioni delle banche dati.

Inoltre, si prevede un’intensificazione dell’attività di osservazione del territorio da parte delle Forze dell’Ordine per contrastare i cantieri abusivi. Sul fronte della formazione, è stata evidenziata la necessità di promuovere una cultura della sicurezza, in particolare nel settore agricolo. L’INAIL ha offerto la propria disponibilità per corsi specifici, a seguito di proposte dalle associazioni datoriali e sindacali.

Infine, è stata accolta la richiesta delle organizzazioni sindacali di istituire un tavolo di monitoraggio permanente presso la Prefettura, che si riunirà nuovamente nella prima decade di dicembre per valutare i risultati delle iniziative concordate e pianificare i prossimi passi.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Prefettura di Benevento – Comunicato stampa – Riunione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro” ricevuto tramite email da “Prefettura di Benevento” in data 12/11/2026.