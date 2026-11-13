Giornata di chiusura per Linea d’Ombra Festival, il cui tema dell’anno, Play, continuerà a fare da filo conduttore anche degli ultimi incontri, proiezioni ed eventi.

Ad aprire l’ultima giornata, alle ore 9.00 in Sala Pasolini, la premiazione e il gioco-quiz riservato ai partecipanti della Maratona Notturna iniziata alle 23.00 della sera precedente, dedicata ai capolavori dell’animazione giapponese.

Rocco Papaleo

Grande ospite di sabato 14 novembre Rocco Papaleo, protagonista della serata di chiusura della manifestazione, in un doppio e atteso appuntamento. Alle ore 22.00 in Sala Pasolini, Papaleo sarà in dialogo con il direttore artistico Boris Sollazzo in un Ring dal titolo Profondo Rocco. Artista eclettico e grande intrattenitore, Papaleo si è cimentato al cinema sia dietro che davanti alla macchina da presa, senza mai abbandonare il mondo del teatro e della musica. Il secondo appuntamento della serata lo vedrà infatti protagonista, nella sezione Quinto Elemento, del monologo-concerto Perdere tempo mi viene facile, in duo con Arturo Valiante che lo accompagnerà al pianoforte. Un viaggio intimo in bilico tra comicità e poesia in cui si susseguono risate e riflessione.

Alle 10:00, presso il Complesso San Michele, ultimo appuntamento del laboratorio Lab/Hub Come si pensa una serie. Case history: Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso. Il terzo modulo del progetto-prototipo rivolto all’industria e alla produzione audiovisiva continua la disamina di un caso di studio sulla realizzazione locale di una serie tv di successo.

Il modulo si terrà alla presenza di Cosimo Gomez, regista, e degli sceneggiatori Pier Paolo Piciarelli e Diego De Silva. Progetto realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana e in collaborazione con Film Commission Regione Campania. L’evento è aperto a tutti con priorità per le persone iscritte al Lab/Hub).

Premiazione finale

La serata di sabato 14 novembre sarà dedicata alla Premiazione Finale delle opere vincitrici delle tre sezioni cinema in concorso: Passaggi d’Europa, CortoEuropa e Open Space Premio BCC. Durante la cerimonia saranno assegnati il Premio Camera di Commercio di Salerno al miglior lungometraggio di Passaggi d’Europa e al miglior cortometraggio della sezione CortoEuropa, i premi delle Giurie Popolari e il Premio Banca Campania Centro al miglior cortometraggio sezione Open Space (ore 19.30, Sala Pasolini).

La Giuria Esperti Passaggi d’Europa è composta da: Cristiana Paternò (critica cinematografica e giornalista, presidente del SNCCI), Francesco Patierno (regista e sceneggiatore), Baba Richerme (giornalista Rai, critica e inviata cinematografica), quest’ultimi presenti in sala.

Per la Giuria Esperti CortoEuropa saranno presenti Gaja Cenciarelli (scrittrice e traduttrice), Francesca Roveda (speaker di RTL 102.5, conduttrice e scrittrice), che con Marco Spoletini (montatore) hanno giudicato i cortometraggi in concorso.

Per la Giuria Esperi Open Space: Luigi D’Auria (direttore artistico del Toko Film Fest), Max Mizzau Perczel (consulente per la comunicazione di Banca Campania Centro e presidente della Fondazione Cassa Rurale Battipaglia), Antonio Spagnuolo (Presidente del Festival Internazionale del Cinema Laceno d’Oro).

Maggiori informazioni sul sito: https://www.lineadombrafestival.it/