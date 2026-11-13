La Santoro Creative Hub Salerno si prepara ad affrontare la Pallavolo Rossano nella quinta giornata del Girone I di Serie B2 femminile. La partita si svolgerà sabato 14 novembre 2026, alle 18:30, presso la palestra Senatore. Dopo aver conquistato la quarta vittoria consecutiva nel derby contro il Molinari, la squadra salernitana, capitanata da Marianna Vujko, punta a continuare la sua corsa in classifica.

L’avversario di domani, la Pallavolo Rossano, si presenta come un team ostico, avendo già accumulato sei punti in classifica. Anche se ha subito tre sconfitte, tutte al tiebreak, la squadra calabrese ha dimostrato di avere ottime individualità e una buona preparazione, avendo recentemente vinto la Coppa Calabria. Tra le giocatrici da tenere d’occhio ci sono la palleggiatrice brasiliana Fabiola Araujo e la schiacciatrice Valentina Martillotti, con esperienze significative in categorie superiori.

La Santoro Creative Hub ha lavorato intensamente durante la settimana per prepararsi a questa sfida, cercando di migliorare le situazioni che non hanno funzionato nel match precedente. La palleggiatrice Alice Parisi ha dichiarato: «Ci attende una gara molto impegnativa contro una squadra che ha ottime individualità che potranno metterci in difficoltà. Ci siamo preparate bene per arrivare al meglio a questa sfida importante».

La partita sarà arbitrata dalle signore Ilaria Reynaud e Maria Rosa Fiengo di Napoli e sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della Polisportiva Salerno Guiscards, con collegamento a partire dalle 18:15. Questo incontro rappresenta un’importante opportunità per la Santoro Creative Hub di consolidare la propria posizione in classifica e di continuare a puntare in alto nella stagione.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato Stampa Polisportiva Salerno Guiscards – VOLLEY” ricevuto tramite email da “Salerno Guiscards” in data 13/11/2026.