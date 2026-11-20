La Polisportiva Baroncino è pronta ad affrontare la capolista Nocerina Calcio a 5 in un match cruciale per la classifica di Serie C2 di futsal. La gara si svolgerà domani, sabato, alle ore 17.00 presso il PalaCoscioni di Nocera Inferiore. La Nocerina, attualmente prima in classifica con 19 punti, ha dimostrato di essere una squadra temibile, avendo collezionato sei vittorie e un pareggio, e si presenta come favorita anche per il titolo. Dall’altra parte, il Baroncino, dopo un inizio di campionato difficile, ha ritrovato la forma grazie a tre vittorie consecutive, l’ultima delle quali contro l’Amalfi. La squadra guidata da mister Pastore ha mostrato segnali di crescita, con un Iodice Mirco in grande forma e una maggiore solidità mentale. Nonostante le difficoltà, i giocatori sono determinati a dare il massimo. “Domani sarà sicuramente una partita difficile, la Nocerina probabilmente è la squadra che porterà a casa questo campionato, tuttavia ce la metteremo tutta per dargli del filo da torcere”, ha dichiarato Iodice Mattia. La partita sarà diretta dal sig. Armando Salerno della sezione di Torre Annunziata, e rappresenta un’importante opportunità per il Baroncino, che punta a ridurre il distacco dai posti playoff.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “presentazione Nocerina- Baroncino” ricevuto tramite email da “Isabella Lamberti” in data 20/11/2026.