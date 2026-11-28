Il Cav. Attilio De Lisa, dopo aver rassegnato le dimissioni dall’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, ha annunciato la sua intenzione di continuare a organizzare autonomamente manifestazioni commemorative in onore della Patria Italiana e dei caduti in guerra. De Lisa, insignito dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e membro dell’Istituto Nazionale della Legione d’Onore dei Cavalieri di Vittorio Veneto, ha espresso la volontà di mantenere vivo il ricordo dei valori patriottici e della memoria storica.

Le celebrazioni si concentreranno su date significative come il 4 Novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il 25 Aprile, Festa della Liberazione, e il 2 Giugno, Festa della Repubblica Italiana. Oltre a queste ricorrenze, De Lisa prevede di organizzare ulteriori manifestazioni e cerimonie commemorative sia a Sanza che in altri territori, con particolare attenzione al ricordo dei caduti in guerra e dei reduci.

Un elemento distintivo delle future iniziative sarà la bandiera personale Tricolore del Cav. De Lisa, che porterà con sé il riferimento allo stemma dell’Istituto Nazionale della Legione d’Onore. Questa bandiera simboleggerà il legame con la propria storia e la propria appartenenza all’Istituto, rappresentando al contempo un segno di identità nazionale e rispetto per coloro che hanno servito l’Italia.

De Lisa ha comunicato che le manifestazioni saranno aperte anche alle Autorità civili, militari e religiose, e che saranno rispettate tutte le disposizioni vigenti. Il suo impegno sarà portato a conoscenza delle istituzioni competenti, tra cui la Presidenza della Repubblica Italiana e la Prefettura di Salerno, per mantenere un rapporto di collaborazione e rispetto.

Con questo nuovo percorso, il Cav. Attilio De Lisa intende garantire che la memoria dei caduti e il valore della Repubblica non vengano mai dimenticati, ponendo particolare attenzione alle nuove generazioni. La sua iniziativa si fonda sulla convinzione che la memoria è un dovere e che il Tricolore rappresenta l’unità nazionale, meritando riconoscenza perenne.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “senza oggetto” ricevuto tramite email da “Conte Cav. don Attilio De Lisa” in data 28/11/2026.