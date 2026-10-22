Biscotti Senza Frontiere: Medici Senza Frontiere a Salerno il 24 e 25 ottobre

Il 24 e 25 ottobre, Salerno ospiterà per il terzo anno consecutivo l’iniziativa “Biscotti Senza Frontiere” promossa da Medici Senza Frontiere (MSF). L’evento, che si svolgerà in tutta Italia, ha come obiettivo il sostegno al Fondo Emergenze, fondamentale per permettere all’organizzazione di intervenire tempestivamente in situazioni di crisi come guerre, epidemie e disastri naturali.

I volontari di MSF saranno presenti per distribuire speciali scatole di biscotti in edizione limitata. La presentazione dell’iniziativa si è tenuta presso la Sala Giunta del Comune di Salerno, con la partecipazione dell’Assessora alle Politiche sociali Paola De Roberto, del giornalista Eduardo Scotti e della referente del gruppo locale di MSF, Lina Coppola.

Durante l’evento, Paola De Roberto ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, affermando: “Questa iniziativa, come tutte quelle promosse da Medici Senza Frontiere, è di grande valore umano e sociale. Con piccoli gesti, ogni cittadino può contribuire affinché i medici e i volontari possano intervenire nelle zone di guerra.”

Lina Coppola ha evidenziato l’impatto delle operazioni di MSF, rivelando che nel 2025 sono stati effettuati 900.000 soccorsi e forniti 237 milioni di litri d’acqua a Gaza. Ha anche menzionato l’intervento in Sudan, dove dieci milioni di persone sono in fuga, e in Congo, oltre a sottolineare l’importanza del supporto anche in Italia, dove attualmente operano 3.800 volontari per aiutare 6.800 persone in difficoltà, molte delle quali italiane.

MSF si impegna anche a sensibilizzare gli studenti delle scuole, portando testimonianze dirette delle problematiche umanitarie. Nei prossimi giorni, l’organizzazione sarà presente presso i Licei “Alfano I” e “F. Severi” di Salerno, con attività laboratoriali e informazione corretta, contrastando la diffusione di fake news sui social media.

Durante il weekend del 24 e 25 ottobre, i cittadini potranno contribuire alla causa di MSF tra Via Velia e Piazza S. Francesco, partecipando a questa importante iniziativa di solidarietà che mira a dare voce a chi non ne ha, affrontando le tragedie umanitarie spesso dimenticate.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “ARTICOLO E FOTO SU MEDICI SENZA FRONTIERE A SALERNO” ricevuto tramite email da “Ermene Ricci” in data 22/10/2026.