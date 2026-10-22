Proposta di blocco tariffe per trasporti natalizi del personale scolastico

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha lanciato un appello per affrontare l’aumento dei costi dei trasporti durante le festività natalizie. La proposta prevede l’introduzione di tariffe bloccate per docenti e personale scolastico che lavorano lontano dalla propria residenza. Questa misura, circoscritta ai periodi di maggiore mobilità, dovrebbe essere definita attraverso accordi con gli operatori ferroviari, aerei e del trasporto su gomma.

Ogni anno, molti lavoratori della scuola affrontano spese aggiuntive per il rientro natalizio, oltre a quelle già sostenute per l’alloggio e la permanenza nella sede di servizio. La concentrazione delle partenze nei giorni successivi alla sospensione delle attività didattiche porta a un aumento dei costi, esponendo il personale a tariffe particolarmente onerose, specialmente per chi ha retribuzioni iniziali o contratti a tempo determinato.

Il CNDDU sottolinea che il calendario scolastico offre opportunità per pianificare in anticipo. Le date di sospensione delle lezioni sono stabilite con largo anticipo, permettendo di individuare le finestre temporali per gli spostamenti. La proposta di blocco delle tariffe si applicherebbe ai viaggi di andata e ritorno nel periodo natalizio, con condizioni economiche concordate e criteri di accesso trasparenti.

L’obiettivo è garantire prezzi predeterminati prima dell’aumento stagionale della domanda e assicurare una disponibilità di posti adeguata. La proposta mira a riconoscere la peculiarità dell’organizzazione scolastica, in cui una parte del personale deve sostenere costi di mobilità considerevoli.

Il Coordinamento chiede al Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, di avviare un piano operativo per il blocco delle tariffe natalizie e di promuovere un confronto con gli operatori del settore. Intervenire prima dell’aumento dei prezzi rappresenterebbe un approccio più efficace per garantire la sostenibilità economica del personale scolastico.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “comunicato stampa Caro trasporti natalizi, proposto un piano di blocco delle tariffe per il personale scolastico fuori sede” ricevuto tramite email da “coordinamento diritti umani” in data 22/10/2026.