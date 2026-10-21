Ludovico Aldasio lancia il progetto ‘No al Bullismo’ nelle scuole di Salerno

Ludovico Aldasio, noto content creator e Tour Manager di Gloria Gaynor, ha avviato il progetto ‘No al Bullismo’ nelle scuole superiori di Salerno, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani su bullismo e cyberbullismo. Gli incontri, tenuti in istituti come il Liceo Classico Torquato Tasso e il Liceo Scientifico Statale Giovanni da Procida, hanno offerto agli studenti un’importante occasione di confronto su temi attuali e rilevanti per la loro quotidianità.

Fondato nel 2024, il progetto mira a promuovere una cultura di empatia e inclusione, contrastando ogni forma di prevaricazione nel mondo reale e digitale. Aldasio sottolinea l’importanza del rispetto reciproco e delle conseguenze delle parole, evidenziando come anche un semplice commento online possa avere un impatto significativo sul benessere altrui.

Con un linguaggio accessibile alle nuove generazioni, il progetto incoraggia i ragazzi a riflettere sulla responsabilità nell’uso dei social network, strumenti sempre più centrali nella vita quotidiana degli adolescenti. Aldasio, con la sua esperienza nel campo della comunicazione e dell’intrattenimento, si propone di utilizzare il suo ruolo per sensibilizzare i giovani e promuovere comportamenti più consapevoli.

Il progetto ‘No al Bullismo’ rappresenta quindi un’importante iniziativa per affrontare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole, sottolineando il ruolo cruciale della scuola e del dialogo nella prevenzione di tali episodi. Aldasio invita tutti a non restare indifferenti e a contribuire attivamente alla creazione di ambienti scolastici inclusivi e rispettosi.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Proposta redazionale – Ludovico Aldasio e il progetto No al Bullismo nelle scuole di Salerno” ricevuto tramite email da “Enrico Lavezzi” in data 21/10/2026.