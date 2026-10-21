Home Eventi e Manifestazioni Debutto della Stagione 2026/27 di Itaca Colonia Creativa il 24 ottobre

Debutto della Stagione 2026/27 di Itaca Colonia Creativa il 24 ottobre

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Itaca Colonia Creativa
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Itaca Colonia Creativa, situata a Pomigliano d’Arco, inaugura la sua terza stagione il 24 e 25 ottobre con “Il Pellicano” di August Strindberg. Questo spazio polifunzionale, fondato dallo scrittore Francesco Spiedo e dall’attore Simone Somma, offre una varietà di attività artistiche e di formazione aperte a tutte le età.

La stagione 2026/27 prevede dodici spettacoli, presentati da compagnie provenienti da tutta Italia. Il debutto avverrà con una produzione interna, un dramma da camera che esplora la crisi dei rapporti familiari. La programmazione include opere contemporanee e classici rivisitati, favorendo un dialogo diretto con un pubblico giovane.

Tra gli spettacoli in cartellone, si segnalano “Mia zia Daniela detta Dada per andare a ballare la notte indossava zeppe tacco 25” di Riccardo Iellen, “In caso di esplosione… non venire a cercarmi”, una commedia nera, e “Presidente!”, una satira politica per il periodo natalizio. La stagione si chiuderà ad aprile con “Un uomo ridicolo” di Aurelio de Matteìs.

Itaca Colonia Creativa si conferma un punto di riferimento culturale per Pomigliano d’Arco, contribuendo a rendere la città un palcoscenico per eventi significativi come il Pomigliano Jazz e il Festival della Letteratura Indipendente. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’organizzazione tramite email o telefono.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa ““Itaca Colonia Creativa” Stagione 2026/27. Il debutto il 24 ottobre” ricevuto tramite email da “Simona Pasquale” in data 21/10/2026.

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