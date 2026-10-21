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Jomi Salerno riprende gli allenamenti, sei atlete in Nazionale

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Jomi Salerno allenamenti
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Dopo il pareggio contro Erice, la Jomi Salerno ha ripreso gli allenamenti per prepararsi ai prossimi impegni della stagione. Attualmente, la squadra non è al completo a causa degli impegni in Nazionale di alcune atlete. L’Italia si appresta a esordire nelle qualificazioni ai Campionati Mondiali di pallamano femminile del 2027, che si svolgeranno in Ungheria. La Nazionale affronterà la Bulgaria nell’andata del primo turno di qualificazione, giovedì 22 ottobre, alle ore 18:00 italiane, all’AquaLife Arena di Kranevo. La gara di ritorno si terrà il 25 ottobre al Pala Golfo di Follonica.

Sei atlete della Jomi Salerno sono state convocate: Ilaria Dalla Costa, Asia Mangone, Aurora Gislimberti, Rocio Squizziato, Margherita Danti e Giulia Fabbo. Giorgia Meneghini, inizialmente convocata, ha dovuto fare rientro per motivi fisici.

Il gruppo rimasto a disposizione dello staff tecnico continua a lavorare in palestra, focalizzandosi sulla preparazione per i prossimi impegni stagionali. Mentre le atlete in azzurro rappresentano l’Italia in un’importante competizione, la squadra salernitana prosegue il proprio percorso con determinazione.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato Stampa Jomi Salerno 21 ottobre 2026” ricevuto tramite email da “stampa@pdosalerno.it” in data 21/10/2026.

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