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Al Teatro Pasolini di Salerno va in scena ‘Don Milani e la lezione di Barbiana’

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Don Milani e la lezione di Barbiana
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Dal 27 ottobre al 1° novembre, il Teatro Pier Paolo Pasolini di Salerno ospiterà lo spettacolo ‘Don Milani e la lezione di Barbiana’, un progetto esclusivo della rassegna ‘Coniugare il teatro – Scena Immersiva’. Lo spettacolo, scritto, diretto e interpretato da Claudio Di Palma, propone una riflessione sull’opera di Don Lorenzo Milani, sacerdote e educatore che ha fondato una scuola a Barbiana per i ragazzi più poveri e esclusi. La rappresentazione si svolgerà in un’aula surreale, con matinée dedicate alle scuole e repliche serali. Le musiche sono di Gianluigi Montagnaro e i visual di Luigi Marmo, mentre la luce è curata da Giorgio Centanni. Di Palma ha descritto la lezione di Don Milani come un racconto di conoscenze e scelte, un ‘delirio emozionato’ in cui la parola diventa strumento di libertà e giustizia sociale. La rappresentazione si propone di far rivivere le idee di Milani, mettendo in luce la sua vocazione e il suo impegno nei confronti degli ultimi, per non dimenticarli mai.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Al teatro Pasolini di Salerno: DON MILANI E LA LEZIONE DI BARBIANA” ricevuto tramite email da “TEATRO PASOLINI Salerno” in data 22/10/2026.

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