Arriva a Salerno il laboratorio del progetto CAT – Costruire Autonomia e Titolarità: conoscere e sperimentare per poter scegliere (CUP I51F25002900008), il percorso nazionale che, tra il 2026 e il 2028, accompagnerà le persone con disabilità nella conoscenza della riforma e degli strumenti per costruire il proprio progetto di vita.

Il progetto è promosso da AISM con il finanziamento della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per le disabilità, in collaborazione con FISH e UNIAMO, e prevede un ciclo di laboratori regionali e attività formative su tutto il territorio nazionale.

Due laboratori il 5 e 12 dicembre

Il laboratorio in programma il 5 dicembre e 12 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 17.30 presso il Centro Sociale di Salerno – Via Bonaventura Rescigno 14, sarà rivolto alle persone con disabilità, ai familiari, ai caregiver e agli enti del Terzo settore interessati ad approfondire il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato.

Attraverso attività pratiche ed esercitazioni, i partecipanti potranno approfondire il significato del progetto di vita e della valutazione multidimensionale, comprendendo come questi strumenti si inseriscano nel percorso di attuazione della riforma della disabilità e quale concreta utilità possano avere per le persone.

Il D.lgs. 62/2024 ha introdotto importanti novità per promuovere un approccio centrato sui diritti, sull’autodeterminazione e sulla partecipazione delle persone con disabilità. Comprendere come funziona il procedimento del progetto di vita, come e quando richiederlo, quale ruolo abbiano i diversi soggetti coinvolti è fondamentale per favorire una sua effettiva applicazione nei territori.

Il progetto CAT

Il progetto CAT nasce con l’obiettivo di promuovere una corretta informazione rivolta alle persone con sclerosi multipla, patologie rare e altre disabilità, affinché possano conoscere le opportunità previste dalla riforma e partecipare in modo consapevole alle decisioni che riguardano la propria vita.

L’iniziativa si inserisce nel contesto di ampia collaborazione tra Istituzioni e Terzo Settore per accompagnare la piena attuazione della riforma della disabilità su tutto il territorio nazionale.

Accanto ai laboratori territoriali, prevede percorsi formativi per avvocati impegnati nelle associazioni partner, collaborazione con gli enti pubblici e formazione dedicata alla rete di accoglienza delle associazioni coinvolte, affiancamento alle persone nella presentazione del progetto di vita.

«Perché la riforma della disabilità possa tradursi in un cambiamento concreto nella vita delle persone, è fondamentale che siano messe nelle condizioni di conoscere i propri diritti e comprendere gli strumenti a loro disposizione. Con il progetto CAT vogliamo promuovere una partecipazione consapevole delle persone con disabilità, affinché possano essere protagoniste delle scelte che riguardano il proprio progetto di vita e del cambiamento culturale sotteso alla riforma della disabilità», dichiara Agnese Landi Presidente della Sezione provinciale AISM di Salerno.

Informazioni e iscrizioni

Per partecipare al laboratorio di Salerno e ricevere informazioni sulle modalità di

iscrizione è possibile consultare www.aism.it/cat oppure scrivere a

progettocat@aism.it.