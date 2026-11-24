«Non è una mostra. È un grido.» Nasce così EXTINCTION – Contro la violenza e la stupidità umana, il progetto a cura di Stefania Morici che martedì 24 novembre alle ore 15.30 porta alla Casa del Combattente di Salerno, sul Lungomare Trieste, un flash mob contro la violenza sulle donne accanto alle sculture di Max Papeschi. Il coordinamento artistico è di Angelina E. Di Gennaro I., con il supporto della Fondazione Menna e dell’Associazione Limen.

Il flash mob

Accanto a ogni scultura dell’armata di Zwergen Dämmerung ci sarà una donna vera, un’artista, immobile e viva. Sulla sua pelle, scritta a mano, la domanda che inchioda tutti: «Sei un uomo o uno gnomo?» E sulla schiena, la risposta: «Se mi ami non mi uccidi. Se mi uccidi sei un mostro.»

Le sculture di Papeschi, con la testa di gnomo piccola e quasi infantile e il corpo da soldato addestrato a colpire, a comandare, a possedere, diventano la metafora dell’uomo violento: una mente che non ragiona, un corpo che colpisce. «Un uomo che alza le mani su una donna non è un uomo forte», si legge nel manifesto del progetto. «È un essere che si è estinto dentro. Ha smesso di pensare. Ha smesso di amare. È tornato indietro di migliaia di anni.»

Le artiste

Partecipano al flash mob Annarosa Boccia, Nadia Leo, Chiara Ferrante, Kristel Pisani Massamormile, Roberta De Luca, Alessandra Del Grosso, Claudia Patrone, Francesca Laghezza, Caterina Benedetto, Sara Bruno, Sara Paraggio, Adalgisa De Angelis, Francesca De Caro, Gaia Troisi, Gerardina Russo e Federica Cafaro. Accanto a loro, le ragazze e i ragazzi dell’Associazione Limen, che ha sede proprio alla Casa del Combattente. «La lotta contro la violenza non si fa da soli», si legge nel manifesto. «Si fa insieme, e si fa partendo dai giovani.»

I numeri

Dietro ogni numero c’è un nome, un volto, una madre, una figlia, una sorella. Secondo il Ministero dell’Interno, nei primi nove mesi del 2026 in Italia sono state uccise 67 donne, 58 delle quali in ambito familiare o affettivo. Secondo il monitoraggio indipendente dell’Osservatorio Non Una Di Meno, aggiornato all’8 novembre, dall’inizio del 2026 i femminicidi sono già 71, a cui si aggiungono 5 suicidi indotti e almeno 115 tentati femminicidi. Secondo l’Istat, circa 6,4 milioni di donne italiane, il 31,9%, hanno subito almeno una violenza fisica o sessuale nel corso della vita.

«Non sono raptus. Non sono follia. Non sono delitti passionali. Sono femminicidi», prosegue il manifesto. «Sono il punto finale di una violenza che inizia molto prima: con una parola, con un controllo, con uno schiaffo. Noi non vogliamo essere le prossime. Non vogliamo essere ricordate con una panchina rossa, con un paio di scarpe rosse, con un minuto di silenzio. Vogliamo essere vive. Vogliamo essere libere.»

Extinction a Salerno

Il flash mob si inserisce nel percorso di Extinction, il progetto itinerante di Max Papeschi che, dopo Milano, Parigi e Palermo, è a Salerno fino al 4 aprile 2027 nell’ambito di Luci d’Artista. Un’opera nata per riflettere sulla violenza della guerra che, per un giorno, punta lo sguardo sulla violenza più vicina: quella che si consuma nelle case. All’inaugurazione del 7 novembre Giuliana De Sio ha letto davanti alle sculture «Il disertore» di Boris Vian. Il video della lettura è disponibile qui: [LINK]

Se hai paura, o conosci qualcuno che ha paura, chiama il 1522, numero gratuito antiviolenza e antistalking, attivo 24 ore su 24. In caso di pericolo immediato, chiama il 112. «Perché estinguere la violenza si può. Basta scegliere di restare uomini.»