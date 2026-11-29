Si svolgerà sabato 12 dicembre alle ore 18.30, presso il Museo “Matteo Di Lieto” di Atrani, la cerimonia di premiazione del Premio Nazionale Atrani per il Giornalismo, la Cultura e l’Arte 2026. L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale di Atrani e patrocinato dal Ministero del Turismo e dalla Regione Campania, vedrà la partecipazione di numerose autorità locali.

Tra i premiati di quest’anno figurano Laura Pintus per la sezione Giornalismo, Yari Gugliucci per l’Arte e Carlo Di Lieto per la Cultura. Laura Pintus è una nota giornalista e conduttrice del TG2, mentre Yari Gugliucci è un attore e sceneggiatore famoso per il suo impegno civile e i suoi ruoli in produzioni di grande successo. Carlo Di Lieto, docente di Letteratura italiana, è riconosciuto per il suo contributo critico alla letteratura.

In aggiunta ai premi principali, sono state conferite menzioni di merito a diversi professionisti. Per la sezione Arte, le menzioni vanno a Giovanna Fiore, Serena Della Monica, Laura Hellin Belvisi e Sara Schiavo, che hanno presentato un progetto che celebra la figura femminile attraverso un mix di teatro, musica e canto. Per la Cultura, Domenico Tortorella, ricercatore all’Università di Pisa, riceverà una menzione per il suo lavoro nel campo dell’Intelligenza Artificiale. Infine, i giornalisti Maria Abate e Andrea Pellegrino sono stati riconosciuti per il loro eccellente operato nel settore.

Durante la cerimonia, Rosita Romano, fondatrice del movimento civico ‘Noi per Amalfi’, presenterà iniziative civiche e avvierà una raccolta firme per diverse petizioni, tra cui il potenziamento dell’ospedale ‘Costa d’Amalfi’ e il risanamento del fiume Sarno. I premi sono stati realizzati dal ceramista vietrese Francesco Raimondi.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “PREMIO NAZIONALE ATRANI GIORNALISMO ,CULTURA ED ARTE 2026 .PREMIATI LAURA PINTUS ( GIORNALISMO), YARI GUGLIUCCI ( ARTE) E CARLO DI LIETO( CULTURA) Menzioni di merito a Giovanna Fiore,Serena Della Monica,Laura Hellin Belvisi e Sara Schiavo per la sezione arte,a Domenico Tortorella per la cultura ed ai giornalisti Maria Abate e Andrea Pellegrino” ricevuto tramite email da “Antonio Di Giovanni” in data 29/11/2026.