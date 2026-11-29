I Carabinieri della Stazione di Marzano Appio hanno arrestato un 37enne albanese, residente in provincia di Frosinone, dopo averlo trovato in possesso di dieci dosi di cocaina e quasi 1.500 euro in contante. L’arresto è avvenuto il 28 novembre durante un controllo del territorio nella frazione Ameglio, dove i militari hanno notato l’uomo, il quale si aggirava in modo sospetto a bordo di una Lancia Y. Insospettiti, i Carabinieri hanno deciso di procedere a un controllo approfondito, effettuando una perquisizione personale e veicolare.

Durante le operazioni, sono stati rinvenuti 1.475 euro in contante e un involucro contenente le dieci dosi di cocaina, confezionate e termosaldate, occultate all’interno dell’auto. Tutto il materiale è stato sequestrato e l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Sessa Aurunca, in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata di lunedì. Questo intervento rientra nelle attività quotidiane di vigilanza e controllo del territorio da parte dell’Arma dei Carabinieri, mirate a prevenire e contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata nel corso del successivo iter giudiziario, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “2° comunicato stampa del 29 novembre 2026” ricevuto tramite email da “provcestampa@carabinieri.it” in data 29/11/2026.