Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) ha lanciato un allerta riguardo alle difficoltà che gli studenti affrontano nel sostenere i ritmi attuali dell’insegnamento. Attraverso un’indagine conoscitiva, sono emerse segnalazioni di alunni che lamentano un’eccessiva rapidità nella programmazione scolastica e un carico di lavoro domestico gravoso, con particolari difficoltà nelle discipline tecnico-scientifiche.

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha affrontato alcune criticità legate alla distribuzione dei compiti e delle verifiche, ma le segnalazioni raccolte dal CNDDU pongono una questione ulteriore: quanto del sovraccarico lamentato dipende dalle richieste scolastiche, quanto dalle difficoltà di apprendimento e quanto dall’organizzazione della vita extrascolastica degli studenti?

Il problema non risiede nella varietà degli interessi, come sport, videogiochi e social network, ma nella subordinazione dello studio ad altre occupazioni. Le famiglie non possono aspettarsi che la scuola riduca le proprie richieste per compensare scelte organizzative che compromettono l’impegno intellettuale degli studenti.

Inoltre, è fondamentale indagare il tempo effettivamente dedicato allo studio rispetto a quello speso per l’elaborazione dei contenuti. Interruzioni frequenti dovute a stimoli digitali possono allungare il tempo di studio senza portare a un reale progresso. La percezione di sovraccarico non deve essere l’unico criterio per valutare la congruità del lavoro assegnato.

Nelle discipline tecnico-scientifiche, è rischioso procedere senza un adeguato consolidamento dei prerequisiti, creando un debito cognitivo che aumenta il tempo necessario per lo studio e riduce l’autonomia degli studenti. Questo sovraccarico può rappresentare il costo di un apprendimento incompiuto, con conseguenze psicologiche che influenzano le scelte formative future.

Il CNDDU sottolinea che il ricorso a ripetizioni private per sostenere il ritmo delle lezioni evidenzia anche disuguaglianze economiche tra le famiglie, che possono influenzare la valutazione del merito. È necessario che il Ministro Valditara avvii una sperimentazione per confrontare i tempi di esecuzione dei compiti stimati dagli insegnanti con quelli dichiarati dagli studenti, considerando variabili come il livello di preparazione iniziale e gli impegni extrascolastici.

La finalità è riconoscere tempestivamente le situazioni in cui lo sforzo richiesto non produce risultati proporzionati, evitando di alleggerire il lavoro di chi non si applica e di aumentare quello di chi, pur impegnandosi, non ha ancora gli strumenti per apprendere. Confondere queste condizioni potrebbe portare a risposte educative inadeguate, distanti dalle reali necessità degli studenti.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “comunicato stampa Compiti scolastici, impegni sportivi e videogiochi: la crescente pressione sul tempo degli adolescenti e le ricadute sugli apprendimenti” ricevuto tramite email da “coordinamento diritti umani” in data 29/11/2026.