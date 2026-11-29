L’Amalfi Coast Sambuco ha festeggiato una giornata memorabile al Palazzetto dello Sport di Tramonti, superando il Latina Calcio a 5 con un netto 10-5. La vittoria, valida per la nona giornata del girone F di Serie B, consente ai biancoblù di conquistare matematicamente il titolo di campioni d’inverno con due turni di anticipo. Un primato costruito grazie a prestazioni convincenti e un attacco prolifico, che li ha portati a essere la squadra con il miglior attacco e la miglior difesa del campionato.

Il pomeriggio è stato reso ancor più speciale dal traguardo personale di Antonio Napoletano, che ha realizzato una tripletta, raggiungendo quota 101 reti con la maglia del Futsal Coast e dell’Amalfi Coast Sambuco.

La squadra, guidata dal presidente Gennaro De Luise, ha iniziato la partita a ritmi altissimi. Dopo soli due minuti, Garcia ha sbloccato il risultato con un gol su calcio d’angolo, seguito da Galluccio che ha raddoppiato. Non è passato molto tempo prima che Napoletano, su rimessa di Massaro, realizzasse il terzo gol con una spettacolare conclusione in estirada.

Il Latina, sotto la guida di mister Landucci, ha faticato a trovare le giuste contromisure, con Valiani costretto ad intervenire più volte per fermare le iniziative avversarie. Gli ospiti sono riusciti ad accorciare le distanze al 15′ con Gallo, ma l’Amalfi Coast ha risposto immediatamente con Galluccio che ha firmato il 4-1. Prima della fine del primo tempo, Garcia ha siglato il quinto gol, e Napoletano ha raggiunto il traguardo delle 100 reti a sei secondi dalla sirena.

Nella ripresa, con un ampio vantaggio, l’Amalfi Coast ha gestito il gioco mentre il Latina ha tentato di rientrare in partita con il portiere di movimento. Nonostante i tentativi degli ospiti, che hanno segnato con Rengifo e Fioravanti, la squadra di casa ha risposto con Calaudi, che ha festeggiato la sua prima rete in Serie B, e Galluccio che ha segnato il sesto gol.

Il finale ha riservato ulteriori emozioni: Gallo ha realizzato il secondo gol per il Latina, ma Napoletano ha completato la sua tripletta, portando a 101 il suo bottino di reti. Campolongo ha chiuso il match con la rete del definitivo 10-5.

Al triplice fischio, è stata festa grande a Tramonti per l’Amalfi Coast Sambuco, che ha dimostrato forza e personalità, confermando la propria leadership nel campionato e lasciando presagire una straordinaria stagione in corso.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Amalfi Coast Sambuco show a Tramonti, travolto il Latina e titolo d’inverno in cassaforte” ricevuto tramite email da “Nicola Mansi” in data 28/11/2026.