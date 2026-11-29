La Genea Lanzara ha subito una sconfitta tra le mura amiche della Palestra Palumbo contro la capolista Romagna, che ha prevalso con il punteggio di 24-34. La partita ha visto una prima frazione equilibrata, con i rossoblu che, nonostante le numerose assenze, sono riusciti a tenere testa agli avversari, chiudendo il primo tempo sotto di sole tre lunghezze sul 12-15.

Nella ripresa, però, il Romagna ha incrementato il proprio vantaggio, approfittando degli errori della Genea, in particolare nelle conclusioni da sei metri. La squadra salernitana ha faticato a mantenere la solidità difensiva mostrata nel primo tempo, consentendo agli ospiti di gestire il gioco e di costruire un margine che ha portato al risultato finale di 24-34.

Nonostante la sconfitta, la Genea Lanzara può trarre spunti positivi dalla prestazione nel primo tempo, che ha dimostrato la capacità di confrontarsi con una delle squadre più forti del campionato. Ora, per i rossoblu, è fondamentale recuperare energie e lavorare sugli aspetti da migliorare per affrontare al meglio le prossime sfide.

La formazione schierata dalla Genea Lanzara include: Milano A.2, Senatore M, 2, Merola 2, Senatore A., Milano C. 1, Olguin 5, Juarez 7, Bozzato, Chiappe, Avallone 3, Parisi, Vicinanza 1, con la direzione di Balogh.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “comunicato stampa Genea Lanzara _28 Novembre” ricevuto tramite email da “Handball Lanzara 2012” in data 28/11/2026.