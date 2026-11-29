La Santoro Creative Hub Salerno ha trionfato contro l’Energy Soverato in una partita avvincente, rimontando dopo essere stata sotto di due set. La vittoria, la settima consecutiva, consente alla squadra di coach Paolo Cacace di mantenere l’imbattibilità stagionale e di salire al primo posto in classifica, agganciando proprio le calabresi. La partita, valida per la settima giornata del Girone I di Serie B2, si è svolta nella palestra Senatore di Salerno, che si conferma un fortino inespugnabile per le foxes.

Il match ha visto un inizio equilibrato, con Soverato che ha saputo sfruttare i break per portarsi in vantaggio. Nonostante un buon avvio, le foxes hanno ceduto il primo set 20-25 e il secondo set 24-26, mostrando segni di difficoltà. Tuttavia, nel terzo set, la Santoro Creative Hub ha cambiato marcia, dominando il parziale con un punteggio di 25-13. Il quarto set ha visto un ulteriore miglioramento, con le foxes che hanno chiuso 25-19, portando il match al tie break.

Nel quinto set, la tensione è palpabile, ma la Santoro Creative Hub ha mantenuto il controllo, chiudendo il match 15-13 grazie a un punto decisivo di Biscardi. Al termine della partita, coach Cacace ha commentato: «Siamo partiti commettendo qualche errore di troppo, e in queste partite non te lo puoi permettere. Poi dal terzo set, le ragazze hanno cambiato marcia e abbiamo ottenuto questo successo importante per la classifica e per il morale». Anche Eliana Rendina, schiacciatrice della squadra, ha sottolineato l’importanza della compattezza nel momento di difficoltà, affermando: «Il cuore ha fatto la differenza». La prossima sfida delle foxes sarà in trasferta contro l’Academy Gioia Volley.

La partita si è conclusa con il punteggio di 3-2 (20-25, 24-26, 25-13, 25-19, 15-13). Le giocatrici della Santoro Creative Hub Salerno sono state Ndriollari 3, Pepe 14, Vujko 6, Biscardi 22, Erra 18, Rendina 7, Miglino, Giammarino, Chiappa, Parisi, Condoluci, Giudice (L1), De Chiara (L2), mentre l’Energy Soverato ha schierato Brasselle, Cannavo, Vinci M., Tolotti, Fiorini, Drago, Esposito, Surace, Spoto, Chiesa, Vinci D., Darretta (L). Gli arbitri della partita sono stati Marco Leonardi di Roma e Luca D’Amico di Chieti.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato Stampa Polisportiva Salerno Guiscards – VOLLEY” ricevuto tramite email da “Salerno Guiscards” in data 28/11/2026.