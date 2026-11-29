Il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina dei Diritti Umani ha espresso una ferma condanna per l’accoltellamento di un diciottenne avvenuto il 27 novembre a Palma Campania, all’interno di un centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati. La vittima, ricoverata in prognosi riservata, è stata aggredita da un sedicenne, arrestato dai Carabinieri con l’accusa di tentato omicidio.

Questo grave episodio solleva interrogativi sull’organizzazione delle comunità di accoglienza, che dovrebbero garantire la protezione e l’educazione dei giovani. Il Coordinamento sottolinea la necessità di verificare l’adeguatezza delle misure di sicurezza e delle procedure di vigilanza adottate, evidenziando che la condizione di vulnerabilità sociale non deve giustificare la violenza.

Il CNDDU richiede che le istituzioni competenti, a partire dal Ministero dell’Istruzione, affrontino con determinazione il problema della violenza giovanile, promuovendo procedure condivise per gestire situazioni di pericolo. “Non è accettabile che la scuola e gli altri presìdi educativi siano chiamati a fronteggiare condotte gravemente aggressive senza poter contare su risposte tempestive e coordinate”.

Inoltre, il Coordinamento chiede verifiche ispettive straordinarie nelle comunità coinvolte in episodi simili, per accertare eventuali carenze gestionali e garantire l’adozione di misure correttive. La responsabilità di garantire la sicurezza delle strutture non può essere delegata unicamente alle forze dell’ordine, ma deve essere oggetto di un controllo attento da parte delle amministrazioni competenti.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “comunicato stampa Palma Campania, diciottenne accoltellato in comunità: la gravità della violenza impone verifiche ispettive e sanzioni per eventuali inadempienze gestionali” ricevuto tramite email da “coordinamento diritti umani” in data 29/11/2026.